https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779474744.html

Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями

Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями - РИА Новости, 22.03.2022

Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями

России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:20

2022-03-22T16:20

2022-03-22T18:08

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, (как — Прим. ред.) и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", — объяснил глава ведомства.Он отметил, что неработающее предприятие – это неуплата налогов и деградация самого производства."Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца, либо до начала апреля, имея в виду наши тогда дальнейшие планы. Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России", — сказал Мантуров.Министр пояснил, что это относится не только к автопрому, но и ко всем предприятиям, которые находятся в застое, поскольку важно не допустить долгого простоя.

https://ria.ru/20220322/lgoty-1779420229.html

https://ria.ru/20220321/mintsifry-1779327389.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров