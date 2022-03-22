https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779474744.html
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями - РИА Новости, 22.03.2022
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями
России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:20
2022-03-22T16:20
2022-03-22T18:08
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, (как — Прим. ред.) и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", — объяснил глава ведомства.Он отметил, что неработающее предприятие – это неуплата налогов и деградация самого производства."Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца, либо до начала апреля, имея в виду наши тогда дальнейшие планы. Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России", — сказал Мантуров.Министр пояснил, что это относится не только к автопрому, но и ко всем предприятиям, которые находятся в застое, поскольку важно не допустить долгого простоя.
https://ria.ru/20220322/lgoty-1779420229.html
https://ria.ru/20220321/mintsifry-1779327389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
16:20 22.03.2022 (обновлено: 18:08 22.03.2022)
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями
Мантуров заявил, что Россия может попрощаться с рядом иностранных автопроизводителей
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, (как — Прим. ред.) и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", — объяснил глава ведомства.
Он отметил, что неработающее предприятие – это неуплата налогов и деградация самого производства.
"Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца, либо до начала апреля, имея в виду наши тогда дальнейшие планы. Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России
", — сказал Мантуров.
Министр пояснил, что это относится не только к автопрому, но и ко всем предприятиям, которые находятся в застое, поскольку важно не допустить долгого простоя.