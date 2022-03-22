Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779474744.html
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями - РИА Новости, 22.03.2022
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями
России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:20
2022-03-22T18:08
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_0:0:2448:1377_1920x0_80_0_0_95da31a0871c7311c1fa5f66b7713740.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, (как — Прим. ред.) и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", — объяснил глава ведомства.Он отметил, что неработающее предприятие – это неуплата налогов и деградация самого производства."Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца, либо до начала апреля, имея в виду наши тогда дальнейшие планы. Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России", — сказал Мантуров.Министр пояснил, что это относится не только к автопрому, но и ко всем предприятиям, которые находятся в застое, поскольку важно не допустить долгого простоя.
https://ria.ru/20220322/lgoty-1779420229.html
https://ria.ru/20220321/mintsifry-1779327389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748307645_217:0:2448:1673_1920x0_80_0_0_84b874444cb2516bfd78317254946497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
16:20 22.03.2022 (обновлено: 18:08 22.03.2022)
 
Мантуров рассказал о диалоге с иностранными автопроизводителями

Мантуров заявил, что Россия может попрощаться с рядом иностранных автопроизводителей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Мы пока со всеми автопроизводителями и иностранными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются, (как — Прим. ред.) и производственные мощности и поставки комплектующих на нашем рынке. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", — объяснил глава ведомства.
Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:27
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев
Он отметил, что неработающее предприятие – это неуплата налогов и деградация самого производства.
"Очень надеюсь, что мы придем к какому-то общему знаменателю до конца этого месяца, либо до начала апреля, имея в виду наши тогда дальнейшие планы. Потому что мы не сидим на месте, мы формируем повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России", — сказал Мантуров.
Министр пояснил, что это относится не только к автопрому, но и ко всем предприятиям, которые находятся в застое, поскольку важно не допустить долгого простоя.
Спутниковые антенны и телевизионная вышка на территории филиала РГТС в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 18:25
Минцифры предложило ввести льготы для производителей телеком-оборудования
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала