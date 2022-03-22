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Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики" - РИА Новости, 22.03.2022
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Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики"
Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики" - РИА Новости, 22.03.2022
Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики"
Немецкий бизнес выступает против "полного разрушения российской экономики" в результате санкций Запада, полный разрыв европейско-российских экономических... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:09
2022-03-22T13:09
йоахим руквид
дмитрий песков
владимир путин
азия
сша
россия
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 22 мар – РИА Новости. Немецкий бизнес выступает против "полного разрушения российской экономики" в результате санкций Запада, полный разрыв европейско-российских экономических контактов не является целью санкционной политики и был бы совершенно контрпродуктивен для мирного будущего на континенте, считают в Восточном комитете немецкой экономики – ассоциации, которая объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Немецкие компании, работающие в России, реализуют санкции против России в полном объеме и дословно еще с 2014 года. Тем не менее, в адрес немецких и европейских компаний, которые до сих пор работают в России, неоднократно выдвигаются поголовные обвинения. Эта критика необоснованна. Цель западной санкционной политики, которую мы прямо поддерживаем, — изменение поведения российского руководства, а не полное разрушение российской экономики и обнищание населения. Полный разрыв европейско-российских экономических контактов также не является целью санкционной политики. Это было бы совершенно контрпродуктивно для, как надеемся, более мирного будущего на нашем континенте", - говорится в заявлении главы Восточного комитета Оливера Гермеса, которое распространила пресс-служба ассоциации.В бизнес-ассоциации полагают, что "есть ряд отраслей, в которых дальнейшая экономическая деятельность не только легальна, но и легитимна". Это касается поставок лекарств, медицинских товаров, продуктов питания в Россию, обеспечения необходимых поставок сырья и энергоносителей в ЕС, работы технических систем, транспортных средств и сельскохозяйственного сектора. Как и Украина, Россия является одним из лидеров в мировом экспорте зерновых, санкции в этой области приведут "к дальнейшему дефициту и росту цен и особенно ударят по беднейшим странам", говорится в заявлении.Цены на пшеницу и продовольствие в ФРГ значительно выросли с начала операции на Украине, этот высокий уровень цен сохранится, заявил в понедельник глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид. Он добавил, что цены на продовольствие "также будут расти", так как если "Украина, как один из крупных поставщиков не только пшеницы, но, например, подсолнечника, выпадает, это будет иметь влияние на рынки и на цены". В ФРГ опасаются "значительного выпадения" поставок из Украины, и это затронет в особенной степени североафриканские государства, арабский регион, Азию, в то время как для Европы и для Германии, по крайней мере, до начала 2023 года обеспечение продовольствием сохранится, сказал Руквид.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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йоахим руквид, дмитрий песков, владимир путин, азия, сша, россия, евросоюз, в мире, германия
13:09 22.03.2022
 
Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики"

Немецкий бизнес выступил против "полного разрушения российской экономики" из-за санкций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 22 мар – РИА Новости. Немецкий бизнес выступает против "полного разрушения российской экономики" в результате санкций Запада, полный разрыв европейско-российских экономических контактов не является целью санкционной политики и был бы совершенно контрпродуктивен для мирного будущего на континенте, считают в Восточном комитете немецкой экономики – ассоциации, которая объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"Немецкие компании, работающие в России, реализуют санкции против России в полном объеме и дословно еще с 2014 года. Тем не менее, в адрес немецких и европейских компаний, которые до сих пор работают в России, неоднократно выдвигаются поголовные обвинения. Эта критика необоснованна. Цель западной санкционной политики, которую мы прямо поддерживаем, — изменение поведения российского руководства, а не полное разрушение российской экономики и обнищание населения. Полный разрыв европейско-российских экономических контактов также не является целью санкционной политики. Это было бы совершенно контрпродуктивно для, как надеемся, более мирного будущего на нашем континенте", - говорится в заявлении главы Восточного комитета Оливера Гермеса, которое распространила пресс-служба ассоциации.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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В бизнес-ассоциации полагают, что "есть ряд отраслей, в которых дальнейшая экономическая деятельность не только легальна, но и легитимна". Это касается поставок лекарств, медицинских товаров, продуктов питания в Россию, обеспечения необходимых поставок сырья и энергоносителей в ЕС, работы технических систем, транспортных средств и сельскохозяйственного сектора. Как и Украина, Россия является одним из лидеров в мировом экспорте зерновых, санкции в этой области приведут "к дальнейшему дефициту и росту цен и особенно ударят по беднейшим странам", говорится в заявлении.
Цены на пшеницу и продовольствие в ФРГ значительно выросли с начала операции на Украине, этот высокий уровень цен сохранится, заявил в понедельник глава фермерского союза Германии Йоахим Руквид. Он добавил, что цены на продовольствие "также будут расти", так как если "Украина, как один из крупных поставщиков не только пшеницы, но, например, подсолнечника, выпадает, это будет иметь влияние на рынки и на цены". В ФРГ опасаются "значительного выпадения" поставок из Украины, и это затронет в особенной степени североафриканские государства, арабский регион, Азию, в то время как для Европы и для Германии, по крайней мере, до начала 2023 года обеспечение продовольствием сохранится, сказал Руквид.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Пекин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Йоахим РуквидДмитрий ПесковВладимир ПутинАзияСШАРоссияЕвросоюзВ миреГермания
 
 
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