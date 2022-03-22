https://ria.ru/20220322/donetsk-1779530545.html
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 22.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:15
2022-03-22T21:15
2022-03-22T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее во вторник представительство республики в СЦКК заявляло о нескольких обстрелах Донецка украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.05 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html
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Последствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка. Ранее 22 марта украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-03-22T21:15
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PT1M14S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк
21:15 22.03.2022 (обновлено: 23:50 22.03.2022)
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк пятью снарядами калибром 152 миллиметра