https://ria.ru/20220322/donetsk-1779530545.html

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 22.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.03.2022

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2022-03-22T21:15

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее во вторник представительство республики в СЦКК заявляло о нескольких обстрелах Донецка украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.05 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html

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Последствия обстрела центра Донецка Последствия обстрела центра Донецка. Ранее 22 марта украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-03-22T21:15 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк