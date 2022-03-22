Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/donetsk-1779530545.html
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами - РИА Новости, 22.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами
Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:15
2022-03-22T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее во вторник представительство республики в СЦКК заявляло о нескольких обстрелах Донецка украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.05 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html
украина
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка. Ранее 22 марта украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-03-22T21:15
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_788be356f6b35be9a3213f2b80c5b579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк
21:15 22.03.2022 (обновлено: 23:50 22.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк запрещенными снарядами

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк пятью снарядами калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник вновь обстреляли Донецк, выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее во вторник представительство республики в СЦКК заявляло о нескольких обстрелах Донецка украинскими войсками.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.05 - н.п. Невельское - г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала