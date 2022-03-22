https://ria.ru/20220322/donetsk-1779513856.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов

Украинские войска во вторник снова обстреляли Донецк, по городу выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства Донецкой... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:57

2022-03-22T18:57

2022-03-22T23:50

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли Донецк, по городу выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - н.п. Водяное – г. Донецк (пос. шахты "Октябрьская"), выпущено 8 мин калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html

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Последствия обстрела центра Донецка Последствия обстрела центра Донецка. Ранее 22 марта украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2022-03-22T18:57 true PT1M14S

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), ситуация в днр и лнр