https://ria.ru/20220322/donetsk-1779513856.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов
Украинские войска во вторник снова обстреляли Донецк, по городу выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства Донецкой... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:57
2022-03-22T18:57
2022-03-22T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска во вторник снова обстреляли Донецк, по городу выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, следует из сообщения представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - н.п. Водяное – г. Донецк (пос. шахты "Октябрьская"), выпущено 8 мин калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779215361.html
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Последствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка. Ранее 22 марта украинские войска подвергли артиллерийскому обстрелу парк, территорию стадиона "Донбасс-Арена" и парковую зону школы в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-03-22T18:57
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
18:57 22.03.2022 (обновлено: 23:50 22.03.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк из минометов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин калибром 120 миллиметров