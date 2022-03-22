08:46 22.03.2022 (обновлено: 09:26 22.03.2022)
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району на западной окраине Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
Обстрел был зафиксирован в 8.35 со стороны населенного пункта Красногоровка.
Использование снарядов такого калибра запрещено Минскими соглашениями.
Все за сутки представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 32 факта ведения огня со стороны украинских силовиков. По данным донецких властей, погиб один мирный житель, разные травмы получили еще 32 человека. В предыдущие сутки зарегистрировано 26 обстрелов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут силовики ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 20 марта, за месяц с начала эскалации на Украине погибли более 900 мирных жителей.