https://ria.ru/20220322/donbass-1779422665.html

Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами

Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами - РИА Новости, 22.03.2022

Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами

Врач больницы села Никольское в Донецкой народной республике заявила РИА Новости, что в учреждении не хватает лекарств. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:40

2022-03-22T12:40

2022-03-22T14:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Врач больницы села Никольское в Донецкой народной республике заявила РИА Новости, что в учреждении не хватает лекарств.Корреспонденты РИА Новости навестили в больнице пожилую женщину, которую журналисты эвакуировали в тяжелом состоянии из Мариуполя. У женщины сахарный диабет, она в крайне тяжелом состоянии. По словам доктора, пациентка, похоже, ранее сидела в подвале, у нее на лице следы, напоминающие ожоги."У нас не хватает медикаментов, у нас на исходе простые инсулины..., капельниц, растворов, ничего нет", - сказала врач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/pogibshie-1779407912.html

https://ria.ru/20220322/spasateli-1779399801.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Состояние крайне тяжелое" – врач о женщине с диабетом, эвакуированной из Мариуполя Корреспонденты РИА новости навестили в больнице Никольского пожилую женщину, которую журналисты эвакуировали из Мариуполя. У нее сахарный диабет, женщина в крайне тяжёлом состоянии, врач просит помочь с лекарствами. 2022-03-22T12:40 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф