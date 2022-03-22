https://ria.ru/20220322/donbass-1779422665.html
Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами
Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами - РИА Новости, 22.03.2022
Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами
Врач больницы села Никольское в Донецкой народной республике заявила РИА Новости, что в учреждении не хватает лекарств. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:40
2022-03-22T12:40
2022-03-22T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779432785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2afa828eec4ec1b890c8782ba22872ea.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Врач больницы села Никольское в Донецкой народной республике заявила РИА Новости, что в учреждении не хватает лекарств.Корреспонденты РИА Новости навестили в больнице пожилую женщину, которую журналисты эвакуировали в тяжелом состоянии из Мариуполя. У женщины сахарный диабет, она в крайне тяжелом состоянии. По словам доктора, пациентка, похоже, ранее сидела в подвале, у нее на лице следы, напоминающие ожоги."У нас не хватает медикаментов, у нас на исходе простые инсулины..., капельниц, растворов, ничего нет", - сказала врач.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/pogibshie-1779407912.html
https://ria.ru/20220322/spasateli-1779399801.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779432785_416:0:1856:1080_1920x0_80_0_0_e1e829bd512a2918d39df174b1549efa.jpg
"Состояние крайне тяжелое" – врач о женщине с диабетом, эвакуированной из Мариуполя
Корреспонденты РИА новости навестили в больнице Никольского пожилую женщину, которую журналисты эвакуировали из Мариуполя. У нее сахарный диабет, женщина в крайне тяжёлом состоянии, врач просит помочь с лекарствами.
2022-03-22T12:40
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:40 22.03.2022 (обновлено: 14:24 22.03.2022)
Врач больницы в ДНР попросила помочь с лекарствами
Врач больницы села Никольское в ДНР заявила, что в учреждении не хватает лекарств