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В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым - РИА Новости, 22.03.2022
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В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым
В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым - РИА Новости, 22.03.2022
В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым
Международный валютный фонд (МВФ) не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:13
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мвф
в мире
доллар
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в валютных резервах, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат."Если вы спросите меня сегодня, означают ли (недавние мировые события) неминуемую кончину доллара, то я категорически отвечу "нет". Это не так...Вместе с тем, вероятно, мы увидим, как некоторые страны будут переосмысливать, сколько средств из своих резервов они хранят в конкретных валютах", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.
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мвф, в мире, доллар, цены на нефть
19:13 22.03.2022 (обновлено: 20:03 22.03.2022)
 
В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым

Замглавы МВФ Гопинат заявила, что фонд не считает глобальный отказ от доллара неминуемым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в валютных резервах, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.
"Если вы спросите меня сегодня, означают ли (недавние мировые события) неминуемую кончину доллара, то я категорически отвечу "нет". Это не так...Вместе с тем, вероятно, мы увидим, как некоторые страны будут переосмысливать, сколько средств из своих резервов они хранят в конкретных валютах", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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