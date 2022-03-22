https://ria.ru/20220322/dollar-1779515743.html

В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым

В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым - РИА Новости, 22.03.2022

В МВФ заявили, что не считают отказ от доллара неминуемым

Международный валютный фонд (МВФ) не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:13

2022-03-22T19:13

2022-03-22T20:03

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в валютных резервах, заявила во вторник заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат."Если вы спросите меня сегодня, означают ли (недавние мировые события) неминуемую кончину доллара, то я категорически отвечу "нет". Это не так...Вместе с тем, вероятно, мы увидим, как некоторые страны будут переосмысливать, сколько средств из своих резервов они хранят в конкретных валютах", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.

https://ria.ru/20220322/dolg-1779509755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

мвф, в мире, доллар, цены на нефть