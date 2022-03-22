https://ria.ru/20220322/dollar-1779495656.html
Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля - РИА Новости, 22.03.2022
Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 60,78 копейки - до 104,0741 рубля, курс евро - на 81,69 копейки, до 114,7833 рубля, РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:23
2022-03-22T17:23
2022-03-22T17:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 60,78 копейки - до 104,0741 рубля, курс евро - на 81,69 копейки, до 114,7833 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля , евро — до 114,78 рубля