https://ria.ru/20220322/dollar-1779495656.html

Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля

Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля - РИА Новости, 22.03.2022

Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 60,78 копейки - до 104,0741 рубля, курс евро - на 81,69 копейки, до 114,7833 рубля, РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:23

2022-03-22T17:23

2022-03-22T17:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 60,78 копейки - до 104,0741 рубля, курс евро - на 81,69 копейки, до 114,7833 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа