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Эксперт обозначил новую "красную линию" для доллара
Эксперт обозначил новую "красную линию" для доллара - РИА Новости, 22.03.2022
Эксперт обозначил новую "красную линию" для доллара
Курс рубля в последние недели стабилизировался в районе 105-120 рублей за доллар, прежде всего, за счет отмены торгов на Мосбирже и появления определенного... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T02:17
2022-03-22T02:17
2022-03-22T02:17
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Курс рубля в последние недели стабилизировался в районе 105-120 рублей за доллар, прежде всего, за счет отмены торгов на Мосбирже и появления определенного оптимизма по переговорам России и Украины. Однако если этот диапазон и считать новой "красной линией", то лишь на ближайшие дни, заявил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.По его словам, первый шок, отражающийся на валютных котировках в целом прошел, и валютный рынок постепенно приходит в себя. Однако текущий биржевой курс вряд ли может адекватно отражать спрос на валюту на мировых рынках – слишком много запретов и ограничений, многие операции запрещены."Некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что США "позволили" выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей", — указал Маслов.
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экономика, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар, рубль
Эксперт обозначил новую "красную линию" для доллара
Эксперт Маслов заявил, что текущий курс доллара установился лишь на ближайшие дни