https://ria.ru/20220322/dolg-1779509755.html

У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ

У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ - РИА Новости, 22.03.2022

У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ

Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:35

2022-03-22T18:35

2022-03-22T20:01

мвф

экономика

россия

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.Как заявила она, Россия до сих пор проводила выплаты по внешнему долгу. "У нее есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.Она добавила, что ситуация вокруг Украины делает правила о проведении платежей не совсем определенными, поэтому имеются риски. "Что мы наблюдаем в контексте цен на российский долг на рынке", - сказала она.

https://ria.ru/20220317/defolt-1778693881.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мвф, экономика, россия, санкции в отношении россии