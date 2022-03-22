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У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ
У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ - РИА Новости, 22.03.2022
У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ
Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:35
2022-03-22T18:35
2022-03-22T20:01
мвф
экономика
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.Как заявила она, Россия до сих пор проводила выплаты по внешнему долгу. "У нее есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.Она добавила, что ситуация вокруг Украины делает правила о проведении платежей не совсем определенными, поэтому имеются риски. "Что мы наблюдаем в контексте цен на российский долг на рынке", - сказала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, экономика, россия, санкции в отношении россии
18:35 22.03.2022 (обновлено: 20:01 22.03.2022)
У России есть деньги для обслуживания внешнего долга, заявили в МВФ
Замглавы МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга