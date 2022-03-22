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"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии - РИА Новости, 22.03.2022
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"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии
"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии - РИА Новости, 22.03.2022
"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии
Медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключили договор о взаимодействии. В подписании приняли участие заместитель главного... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:06
2022-03-22T17:48
россия
новости агентства
миа "россия сегодня"
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключили договор о взаимодействии. В подписании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Груздев и директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.В рамках сотрудничества "Россия сегодня" и ЕЭК запустят специальный проект по климатической повестке, зеленой экономике ЕАЭС. Главными темами проекта станут принципы, заложенные в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе развитие электромобильного транспорта, органического сельского хозяйства и многое другое. Проект будет опубликован на флагмане медиагруппы "Россия сегодня", лидере Рунета - сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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россия, новости агентства, миа "россия сегодня", евразийская экономическая комиссия
17:06 22.03.2022 (обновлено: 17:48 22.03.2022)
 

"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключили договор о взаимодействии. В подписании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Груздев и директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.
В рамках сотрудничества "Россия сегодня" и ЕЭК запустят специальный проект по климатической повестке, зеленой экономике ЕАЭС. Главными темами проекта станут принципы, заложенные в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе развитие электромобильного транспорта, органического сельского хозяйства и многое другое. Проект будет опубликован на флагмане медиагруппы "Россия сегодня", лидере Рунета - сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
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Представитель "России сегодня" вошел в состав комитета экспертов СЕ
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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РоссияНовости агентстваМИА "Россия сегодня"Евразийская экономическая комиссия
 
 
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