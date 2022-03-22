https://ria.ru/20220322/dogovor-1779489894.html

"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии

"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии - РИА Новости, 22.03.2022

"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии

Медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключили договор о взаимодействии. В подписании приняли участие заместитель главного... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:06

2022-03-22T17:06

2022-03-22T17:48

россия

новости агентства

миа "россия сегодня"

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключили договор о взаимодействии. В подписании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Груздев и директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.В рамках сотрудничества "Россия сегодня" и ЕЭК запустят специальный проект по климатической повестке, зеленой экономике ЕАЭС. Главными темами проекта станут принципы, заложенные в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе развитие электромобильного транспорта, органического сельского хозяйства и многое другое. Проект будет опубликован на флагмане медиагруппы "Россия сегодня", лидере Рунета - сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20211208/konrad-1762821889.html

https://ria.ru/20220201/vr-rekonstruktsiya-1770353152.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, новости агентства, миа "россия сегодня", евразийская экономическая комиссия