17:06 22.03.2022 (обновлено: 17:48 22.03.2022)
"Россия сегодня" и ЕЭК заключили договор о взаимодействии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключили договор о взаимодействии. В подписании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Груздев и директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.
В рамках сотрудничества "Россия сегодня" и ЕЭК запустят специальный проект по климатической повестке, зеленой экономике ЕАЭС. Главными темами проекта станут принципы, заложенные в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в том числе развитие электромобильного транспорта, органического сельского хозяйства и многое другое. Проект будет опубликован на флагмане медиагруппы "Россия сегодня", лидере Рунета - сайте ria.ru, а также на национальных версиях сайтов международного информационного агентства и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
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