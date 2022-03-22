https://ria.ru/20220322/dogovor-1779463560.html

Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии

Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии - РИА Новости, 22.03.2022

Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии

Министерства энергетики Белоруссии и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:36

2022-03-22T15:36

2022-03-22T15:36

союзное государство

белоруссия

россия

политика

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Министерства энергетики Белоруссии и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран, сообщила во вторник пресс-служба белорусского ведомства."Минэнерго Беларуси и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики обсуждены во вторник на переговорах заместителя министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, которые прошли в формате видеоконференции."Стороны рассмотрели условия сотрудничества в рамках плана мероприятий по реализации Союзной программы по формированию общего рынка электроэнергии. Особое внимание уделено ходу подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и правил его функционирования", - говорится в сообщении.Большинство вопросов по проекту договора согласованы, отметил Мороз. "Документ находится на финишном этапе подготовки к подписанию", - констатировал он.Как добавили в пресс-службе, "во время переговоров стороны также обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах между субъектами хозяйствования электроэнергетической сферы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, политика