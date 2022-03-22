https://ria.ru/20220322/dogovor-1779463560.html
Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии
Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии - РИА Новости, 22.03.2022
Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии
Министерства энергетики Белоруссии и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:36
2022-03-22T15:36
2022-03-22T15:36
союзное государство
белоруссия
россия
политика
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Министерства энергетики Белоруссии и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран, сообщила во вторник пресс-служба белорусского ведомства."Минэнерго Беларуси и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики обсуждены во вторник на переговорах заместителя министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, которые прошли в формате видеоконференции."Стороны рассмотрели условия сотрудничества в рамках плана мероприятий по реализации Союзной программы по формированию общего рынка электроэнергии. Особое внимание уделено ходу подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и правил его функционирования", - говорится в сообщении.Большинство вопросов по проекту договора согласованы, отметил Мороз. "Документ находится на финишном этапе подготовки к подписанию", - констатировал он.Как добавили в пресс-службе, "во время переговоров стороны также обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах между субъектами хозяйствования электроэнергетической сферы".
https://ria.ru/20220314/neft-1778172767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, политика
Москва и Минск завершают подготовку проекта договора о рынке электроэнергии
Москва и Минск завершают подготовку проекта договора об объединенном рынке электроэнергии
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Министерства энергетики Белоруссии и России завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран, сообщила во вторник пресс-служба белорусского ведомства.
"Минэнерго Беларуси
и России
завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере электроэнергетики обсуждены во вторник на переговорах заместителя министра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса, которые прошли в формате видеоконференции.
"Стороны рассмотрели условия сотрудничества в рамках плана мероприятий по реализации Союзной программы по формированию общего рынка электроэнергии. Особое внимание уделено ходу подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и правил его функционирования", - говорится в сообщении.
Большинство вопросов по проекту договора согласованы, отметил Мороз. "Документ находится на финишном этапе подготовки к подписанию", - констатировал он.
Как добавили в пресс-службе, "во время переговоров стороны также обсудили подходы по переходу на российские рубли при расчетах между субъектами хозяйствования электроэнергетической сферы".