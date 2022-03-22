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Украинские войска 32 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска 32 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские войска 32 раза за сутки открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применили 290 единиц боеприпасов, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:27

2022-03-22T09:27

2022-03-22T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сцкк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 32 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применили 290 единиц боеприпасов, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженный формирований Украины - ред.)... Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 290 единиц", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.За сутки из-за обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск один мирный житель погиб, 32 человека получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки погиб один мирный житель, ранения различной степени тяжести получили 32 человека (22 из ранее освобожденных ВС (вооруженными силами - ред.) ДНР территорий), в т.ч. шесть детей", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия