https://ria.ru/20220322/dnr-1779377201.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 7.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, произведя три выстрела из танка, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:14
2022-03-22T08:14
2022-03-22T08:22
в мире
днр
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 7.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, произведя три выстрела из танка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 (время совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский: произведено 3 выстрела из танка", - говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
08:14 22.03.2022 (обновлено: 08:22 22.03.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР из танка