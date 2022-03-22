https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779420118.html
Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков
Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков
Россия твердо настроена продолжать обсуждать с США проблемные вопросы работы посольств, не хотела бы закрытия диппредставительств, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:27
2022-03-22T12:27
2022-03-22T12:28
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия твердо настроена продолжать обсуждать с США проблемные вопросы работы посольств, не хотела бы закрытия диппредставительств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это не сказывается на нашем твердом настрое работать ритмично, спокойно, обсуждать с американцами тематику, среди прочего, функционирования загранучреждений, мы не хотим закрытия диппредставительств. Мы считаем, что в нынешней ситуации такие каналы коммуникации востребованы", - сказал Рябков в эфире канала "Россия 1".
https://ria.ru/20220322/demonizatsiya-1779414191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, сергей рябков
12:27 22.03.2022 (обновлено: 12:28 22.03.2022)
Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия хочет продолжать диалог с США о работе посольств