https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779420118.html

Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков

Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия настроена продолжать диалог с США о работе посольств, заявил Рябков

Россия твердо настроена продолжать обсуждать с США проблемные вопросы работы посольств, не хотела бы закрытия диппредставительств, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:27

2022-03-22T12:27

2022-03-22T12:28

в мире

россия

сша

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/32/1533503284_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_d144a66afe3e7ff168051e1a144d8614.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия твердо настроена продолжать обсуждать с США проблемные вопросы работы посольств, не хотела бы закрытия диппредставительств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это не сказывается на нашем твердом настрое работать ритмично, спокойно, обсуждать с американцами тематику, среди прочего, функционирования загранучреждений, мы не хотим закрытия диппредставительств. Мы считаем, что в нынешней ситуации такие каналы коммуникации востребованы", - сказал Рябков в эфире канала "Россия 1".

https://ria.ru/20220322/demonizatsiya-1779414191.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, сергей рябков