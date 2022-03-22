https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779417233.html
Возврата к прошлому в отношениях с Западом быть не может, заявил Рябков
Возврата к прошлому в отношениях с Западом быть не может, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Возврата к прошлому в отношениях с Западом быть не может, заявил Рябков
Возврата к прошлому в отношениях с западными странами быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:13
2022-03-22T12:13
2022-03-22T12:21
в мире
владимир путин
сша
россия
украина
евросоюз
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Возврата к прошлому в отношениях с западными странами быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."А там, где мы увидели из ряда вон выходящие решения со стороны коллективного Запада, о которых раньше вроде как не было речи, мы просто удостоверились в наших худших представлениях о том, что себе могут позволить эти люди. Возврата к прошлому в отношениях с ними просто быть не может", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779418379.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз, сергей рябков
12:13 22.03.2022 (обновлено: 12:21 22.03.2022)
Возврата к прошлому в отношениях с Западом быть не может, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что возврата к прошлому в отношениях с Западом быть не может