https://ria.ru/20220322/delo-1779538710.html
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии - РИА Новости, 22.03.2022
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:43
2022-03-22T22:43
2022-03-22T22:43
россия
рига
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
в мире
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Федорова, сообщили в Telegram-канале СК РФ"По данному факту будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - добавляется в сообщении.Отмечается, что случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвийской Республике.Кроме того, российские следователи в рамках действующего законодательства примут меры к установлению лиц, принявших незаконное решение о привлечении русскоязычного блогера к уголовной ответственности.Ранее МИД РФ потребовал немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге.
https://ria.ru/20220322/ekspert-1779475188.html
россия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рига, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, в мире, александр бастрыкин
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии
СК возбудит дело против должностных лиц Латвии, поручивших задержать блогера Федорова