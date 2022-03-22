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СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии - РИА Новости, 22.03.2022
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СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии - РИА Новости, 22.03.2022
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:43
2022-03-22T22:43
россия
рига
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
в мире
александр бастрыкин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Федорова, сообщили в Telegram-канале СК РФ"По данному факту будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - добавляется в сообщении.Отмечается, что случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвийской Республике.Кроме того, российские следователи в рамках действующего законодательства примут меры к установлению лиц, принявших незаконное решение о привлечении русскоязычного блогера к уголовной ответственности.Ранее МИД РФ потребовал немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге.
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россия, рига, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, в мире, александр бастрыкин
22:43 22.03.2022
 
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии

СК возбудит дело против должностных лиц Латвии, поручивших задержать блогера Федорова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Федорова, сообщили в Telegram-канале СК РФ
"По данному факту будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвийской Республике.
Кроме того, российские следователи в рамках действующего законодательства примут меры к установлению лиц, принявших незаконное решение о привлечении русскоязычного блогера к уголовной ответственности.
Ранее МИД РФ потребовал немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 16:21
МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова
 
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