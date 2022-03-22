https://ria.ru/20220322/delo-1779538710.html

СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии

СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии - РИА Новости, 22.03.2022

СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T22:43

2022-03-22T22:43

2022-03-22T22:43

россия

рига

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

в мире

александр бастрыкин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Федорова, сообщили в Telegram-канале СК РФ"По данному факту будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)", - добавляется в сообщении.Отмечается, что случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвийской Республике.Кроме того, российские следователи в рамках действующего законодательства примут меры к установлению лиц, принявших незаконное решение о привлечении русскоязычного блогера к уголовной ответственности.Ранее МИД РФ потребовал немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге.

https://ria.ru/20220322/ekspert-1779475188.html

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Наталья Макарова

россия, рига, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, в мире, александр бастрыкин