https://ria.ru/20220322/dekonflikt-1779511700.html

Россия отвечает по деконфликтной линии связи с США, заявил Пентагон

Россия отвечает по деконфликтной линии связи с США, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.03.2022

Россия отвечает по деконфликтной линии связи с США, заявил Пентагон

Вашингтон ежедневно тестирует деконфликтную линию связи с Москвой, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:45

2022-03-22T18:45

2022-03-22T19:27

сша

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Вашингтон ежедневно тестирует деконфликтную линию связи с Москвой, заявил высокопоставленный представитель Пентагона."Русские поднимают трубку. Обмена информацией не было, поскольку таковой пока не был нужен", — сказал он журналистам.По его словам, у США есть много вариантов прямой связи с российским руководством.Как ранее сообщал РИА Новости представитель Пентагона Джон Кирби, с 1 марта ведомство установило с российским Минобороны канал связи для предотвращения военных инцидентов. Одиннадцатого марта чиновник отметил, что деконфликтная линия функционирует, но пока не использовалась в контексте спецоперации на Украине. По словам Кирби, США и Россия сохраняют несколько каналов "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220322/evropa-1779457940.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, россия, украина