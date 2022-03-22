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В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/davlenie-1779479888.html
В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию
В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию - РИА Новости, 22.03.2022
В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию
Нидерланды готовы рассмотреть все меры для давления на Россию из-за Украины, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра по итогам телефонного разговора с украинским... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:34
2022-03-22T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мид нидерландов
нидерланды
украина
россия
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Нидерланды готовы рассмотреть все меры для давления на Россию из-за Украины, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра по итогам телефонного разговора с украинским коллегой."У нас был долгий и хороший разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о санкциях ЕС и о том, что необходимо сделать для эффективного давления на Россию, чтобы положить конец этой незаконной войне. Я заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть все меры, поскольку они твердо поддерживают Украину", - написал министр в своём Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/aktivy-1779445937.html
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в мире, мид нидерландов, нидерланды, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
16:34 22.03.2022
 
В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию

Глава МИД Нидерландов Хукстра: мы готовы рассмотреть все меры для давления на Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентр Амстердама
Центр Амстердама - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центр Амстердама
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Нидерланды готовы рассмотреть все меры для давления на Россию из-за Украины, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра по итогам телефонного разговора с украинским коллегой.
"У нас был долгий и хороший разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о санкциях ЕС и о том, что необходимо сделать для эффективного давления на Россию, чтобы положить конец этой незаконной войне. Я заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть все меры, поскольку они твердо поддерживают Украину", - написал министр в своём Twitter.
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В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМИД НидерландовНидерландыУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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