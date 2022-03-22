https://ria.ru/20220322/davlenie-1779479888.html

В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию

В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию - РИА Новости, 22.03.2022

В Нидерландах готовы рассмотреть все меры для давления на Россию

Нидерланды готовы рассмотреть все меры для давления на Россию из-за Украины, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра по итогам телефонного разговора с украинским... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:34

2022-03-22T16:34

2022-03-22T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мид нидерландов

нидерланды

украина

россия

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Нидерланды готовы рассмотреть все меры для давления на Россию из-за Украины, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра по итогам телефонного разговора с украинским коллегой."У нас был долгий и хороший разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о санкциях ЕС и о том, что необходимо сделать для эффективного давления на Россию, чтобы положить конец этой незаконной войне. Я заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть все меры, поскольку они твердо поддерживают Украину", - написал министр в своём Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/aktivy-1779445937.html

https://ria.ru/20220309/ryutte-1777327736.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мид нидерландов, нидерланды, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии