https://ria.ru/20220322/davlenie-1779383334.html
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев - РИА Новости, 22.03.2022
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев
Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:21
2022-03-22T09:21
2022-03-22T09:43
политика
обострение ситуации в днр и лнр
сергей рябков
россия
сша
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдёт, к сожалению, тогда вообще будет определённая перспектива для нормализации отношений", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220321/ssha-1779311173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, сергей рябков, россия, сша, украина
09:21 22.03.2022 (обновлено: 09:43 22.03.2022)
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев
Замглавы МИД Рябков: США вряд ли окажут позитивное воздействие на Украину