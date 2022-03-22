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В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/davlenie-1779383334.html
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев - РИА Новости, 22.03.2022
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев
Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:21
2022-03-22T09:43
политика
обострение ситуации в днр и лнр
сергей рябков
россия
сша
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдёт, к сожалению, тогда вообще будет определённая перспектива для нормализации отношений", - сказал Рябков журналистам.
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политика, сергей рябков, россия, сша, украина
09:21 22.03.2022 (обновлено: 09:43 22.03.2022)
 
В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев

Замглавы МИД Рябков: США вряд ли окажут позитивное воздействие на Украину

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдёт, к сожалению, тогда вообще будет определённая перспектива для нормализации отношений", - сказал Рябков журналистам.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:09
Посла США вызвали в МИД из-за высказываний Байдена о Путине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаСергей РябковРоссияСШАУкраина
 
 
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