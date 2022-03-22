https://ria.ru/20220322/davlenie-1779383334.html

В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев

В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев - РИА Новости, 22.03.2022

В Москве сомневаются в положительном влиянии США на Киев

Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:21

2022-03-22T09:21

2022-03-22T09:43

политика

обострение ситуации в днр и лнр

сергей рябков

россия

сша

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва сомневается, что Вашингтон сможет оказать положительное влияние на Киев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдёт, к сожалению, тогда вообще будет определённая перспектива для нормализации отношений", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220321/ssha-1779311173.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей рябков, россия, сша, украина