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Черногория изменила условия летнего безвизового въезда для россиян

Черногория изменила условия летнего безвизового въезда для россиян - РИА Новости, 22.03.2022

Черногория изменила условия летнего безвизового въезда для россиян

Черногория обновила сезонный безвизовый режим на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года, изменив условия для россиян, вместо привычных 90 дней он сокращен до РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:06

2022-03-22T11:06

2022-03-22T11:06

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Черногория обновила сезонный безвизовый режим на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года, изменив условия для россиян, вместо привычных 90 дней он сокращен до 30, сообщает АТОР. Власти Черногории традиционно обновляют правила для иностранных туристов каждый год. По условиям соглашения между Россией и Черногорией от 2008 года россияне с 1 ноября по 31 мая могут путешествовать в страну без визы, если продолжительность их пребывания там превышает 30 дней с даты въезда.На летний сезон, с апреля по 31 октября, для россиян устанавливался более длительный срок – 90 дней.В обновленных данных на портале правительства Черногории, о таком правиле в отношении россиян в 2022 году ничего не сказано. Но сообщается о введении безвизового режима на 30 дней на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года для граждан Армении и Казахстана.В компании ПАКС рассказали, что российские туристы в летнем сезоне активно пользовались возможностью находится в Черногории 90 дней без визы. Если правила не изменятся, как было раньше, то им придется обращаться в посольство, стоимость разрешения на въезд на три месяца – 60 евро.Напомним, Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Добраться туда из Москвы можно стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай, сербский Белград. Тариф – 117,2 тысяч рублей на человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220304/nebo-1776586425.html

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Лана Баева

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