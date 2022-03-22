https://ria.ru/20220322/borispol-1779408908.html
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города - РИА Новости, 22.03.2022
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города
Глава Борисполя, находящегося в 37 километрах от Киева, Владимир Борисенко призвал мирных жителей покинуть город. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:36
2022-03-22T11:36
2022-03-22T11:41
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава Борисполя, находящегося в 37 километрах от Киева, Владимир Борисенко призвал мирных жителей покинуть город."Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, и обратиться в call-центр, и по возможности уехать из города", — приводит его слова РБК.По словам Борисенко, владельцы автомобилей могут организованно покинуть Борисполь, а не имеющих личного транспорта пообещали вывезти организованно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как отметило Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779398854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, рбк (медиагруппа)
11:36 22.03.2022 (обновлено: 11:41 22.03.2022)
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города
РБК: мэр Борисполя Борисенко обратился к жителям с призывом покинуть город