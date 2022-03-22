В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции приняли решение вернуть к основной деятельности, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, стационары, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, с сегодняшнего дня прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц, по основному профилю работает терапевтический корпус Грязинской ЦРБ в пригороде Липецка. На прошлой неделе перестал принимать больных COVID-19 и вернулся к обычной работе терапевтический корпус городской больницы №4 "Липецк-Мед". На сегодняшний день коечный фонд в инфекционных госпиталях региона составляет 1,2 тысяч мест, из них заняты 756 коек.
"Уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих", - отметил Игорь Артамонов.
Артамонов отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих.