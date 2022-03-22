https://ria.ru/20220322/bolnitsy-1779434180.html

В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности

В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности - РИА Новости, 22.03.2022

В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности

Власти Липецкой области в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции приняли решение вернуть к основной деятельности, перепрофилированные... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:31

2022-03-22T13:31

2022-03-22T13:31

липецкая область

игорь артамонов

липецк

здоровье - общество

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции приняли решение вернуть к основной деятельности, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, стационары, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, с сегодняшнего дня прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц, по основному профилю работает терапевтический корпус Грязинской ЦРБ в пригороде Липецка. На прошлой неделе перестал принимать больных COVID-19 и вернулся к обычной работе терапевтический корпус городской больницы №4 "Липецк-Мед". На сегодняшний день коечный фонд в инфекционных госпиталях региона составляет 1,2 тысяч мест, из них заняты 756 коек."Уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих", - отметил Игорь Артамонов.Артамонов отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих.

https://ria.ru/20220228/medpomosch-1775592237.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецк, здоровье - общество, липецкая область