Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220322/bolnitsy-1779434180.html
В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности
В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности - РИА Новости, 22.03.2022
В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности
Власти Липецкой области в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции приняли решение вернуть к основной деятельности, перепрофилированные... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:31
2022-03-22T13:31
липецкая область
игорь артамонов
липецк
здоровье - общество
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400627_0:153:3150:1925_1920x0_80_0_0_929abebe0eb915135137e270140644c5.jpg
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции приняли решение вернуть к основной деятельности, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, стационары, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, с сегодняшнего дня прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц, по основному профилю работает терапевтический корпус Грязинской ЦРБ в пригороде Липецка. На прошлой неделе перестал принимать больных COVID-19 и вернулся к обычной работе терапевтический корпус городской больницы №4 "Липецк-Мед". На сегодняшний день коечный фонд в инфекционных госпиталях региона составляет 1,2 тысяч мест, из них заняты 756 коек."Уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих", - отметил Игорь Артамонов.Артамонов отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих.
https://ria.ru/20220228/medpomosch-1775592237.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400627_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_ea26bcaabe8138a1e2207ae3478474ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк, здоровье - общество, липецкая область
13:31 22.03.2022
 

В Липецкой области ковидные больницы возвращаются к основной деятельности

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работницы в реанимационном отделении для больных Covid-19
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусной инфекции приняли решение вернуть к основной деятельности, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, стационары, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, с сегодняшнего дня прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц, по основному профилю работает терапевтический корпус Грязинской ЦРБ в пригороде Липецка. На прошлой неделе перестал принимать больных COVID-19 и вернулся к обычной работе терапевтический корпус городской больницы №4 "Липецк-Мед". На сегодняшний день коечный фонд в инфекционных госпиталях региона составляет 1,2 тысяч мест, из них заняты 756 коек.
"Уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих", - отметил Игорь Артамонов.
Артамонов отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 за последние десять дней снизился, тем не менее, в области по-прежнему продолжают работать 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады для вакцинации всех желающих.
Работник регистратуры в медицинском учреждении Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 15:34Липецкая область
В Липецкой области возобновляется оказание плановой медпомощи
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЗдоровье - ОбществоЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала