Сотрудников BMW в Калининграде, оставшихся без работы, отправят в санаторий
Сотрудников производства BMW в Калининграде, оставшихся без работы, отправят в санаторий
Внедорожник BMW Х6. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 мар – РИА Новости. Калининградский "Автотор" отправит часть сотрудников, временно оставшихся без работы из-за приостановки производства BMW, на бесплатное лечение в санатории, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Поскольку часть персонала этой производственной площадки в настоящее время находится в плановом отпуске, руководством "Автотор" принято решение направить работников предпенсионного и пенсионного возраста в санаторий. Наши коллеги смогут хорошо отдохнуть и поправить здоровье, пройти курс специальных процедур, чтобы по возвращении с новыми силами приступить к работе на основной производственной площадке", - отметила начальник управления реализации медицинских программ "Автотор" Елена Кучеренко.
В компании сообщили, что для работников "Автотора" заблаговременно были забронированы номера в санатории в так называемый высокий сезон в июне и августе.
"Несмотря на то, что по прогнозам в 2022 году в Калининградской области ожидается наплыв отдыхающих из других регионов России, в том числе для размещения в санаториях, для работников компании "Автотор" зарезервированы места, чтобы летний отдых и оздоровление прошли по самому высшему разряду", - рассказали на предприятии.
Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.
Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.