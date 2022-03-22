https://ria.ru/20220322/bmw-1779404984.html

Сотрудников BMW в Калининграде, оставшихся без работы, отправят в санаторий

Сотрудников BMW в Калининграде, оставшихся без работы, отправят в санаторий - РИА Новости, 22.03.2022

Сотрудников BMW в Калининграде, оставшихся без работы, отправят в санаторий

Калининградский "Автотор" отправит часть сотрудников, временно оставшихся без работы из-за приостановки производства BMW, на бесплатное лечение в санатории,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:13

2022-03-22T11:13

2022-03-22T11:13

россия

калининград

калининградская область

bmw ag

автотор

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КАЛИНИНГРАД, 22 мар – РИА Новости. Калининградский "Автотор" отправит часть сотрудников, временно оставшихся без работы из-за приостановки производства BMW, на бесплатное лечение в санатории, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Поскольку часть персонала этой производственной площадки в настоящее время находится в плановом отпуске, руководством "Автотор" принято решение направить работников предпенсионного и пенсионного возраста в санаторий. Наши коллеги смогут хорошо отдохнуть и поправить здоровье, пройти курс специальных процедур, чтобы по возвращении с новыми силами приступить к работе на основной производственной площадке", - отметила начальник управления реализации медицинских программ "Автотор" Елена Кучеренко.В компании сообщили, что для работников "Автотора" заблаговременно были забронированы номера в санатории в так называемый высокий сезон в июне и августе."Несмотря на то, что по прогнозам в 2022 году в Калининградской области ожидается наплыв отдыхающих из других регионов России, в том числе для размещения в санаториях, для работников компании "Автотор" зарезервированы места, чтобы летний отдых и оздоровление прошли по самому высшему разряду", - рассказали на предприятии.Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/avto-1778457520.html

https://ria.ru/20220301/bmw-1775935109.html

россия

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калининград, калининградская область, bmw ag, автотор