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В ФНС рассказали, как бизнес может использовать процедуру возмещения НДС - РИА Новости, 22.03.2022
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В ФНС рассказали, как бизнес может использовать процедуру возмещения НДС
В ФНС рассказали, как бизнес может использовать процедуру возмещения НДС - РИА Новости, 22.03.2022
В ФНС рассказали, как бизнес может использовать процедуру возмещения НДС
Российский бизнес сможет вернуть около 80 миллиардов рублей в рамках ускоренной процедуры возмещения НДС, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T22:24
2022-03-22T22:24
экономика
россия
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
даниил егоров
бизнес
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский бизнес сможет вернуть около 80 миллиардов рублей в рамках ускоренной процедуры возмещения НДС, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.Ранее во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об антикризисных налоговых мерах поддержки. В частности, налогоплательщики смогут возместить НДС в ускоренном порядке в пределах сумм налогов, уплаченных в бюджет РФ за предшествующий календарный год."Налогоплательщики, осуществляющие как внешнеторговую деятельность, так и операции на внутреннем рынке, смогут быстро, в упрощенном режиме пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС. Бизнес сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в объеме около 80 миллиардов рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки", - сказал Егоров, чьи слова приводятся в сообщении ФНС.Новые нормы планируется применять уже в апреле, когда налогоплательщики представят декларации по НДС за первый квартал 2022 года, отмечает ведомство.
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экономика, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), даниил егоров, бизнес
22:24 22.03.2022
 
В ФНС рассказали, как бизнес может использовать процедуру возмещения НДС

Глава ФНС Егоров: бизнес сможет вернуть 80 миллиардов рублей при ускоренном возмещении НДС

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский бизнес сможет вернуть около 80 миллиардов рублей в рамках ускоренной процедуры возмещения НДС, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Ранее во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об антикризисных налоговых мерах поддержки. В частности, налогоплательщики смогут возместить НДС в ускоренном порядке в пределах сумм налогов, уплаченных в бюджет РФ за предшествующий календарный год.
"Налогоплательщики, осуществляющие как внешнеторговую деятельность, так и операции на внутреннем рынке, смогут быстро, в упрощенном режиме пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС. Бизнес сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в объеме около 80 миллиардов рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки", - сказал Егоров, чьи слова приводятся в сообщении ФНС.
Новые нормы планируется применять уже в апреле, когда налогоплательщики представят декларации по НДС за первый квартал 2022 года, отмечает ведомство.
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ЭкономикаРоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Даниил ЕгоровБизнес
 
 
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