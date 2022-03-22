https://ria.ru/20220322/bezopasnost-1779417103.html
МИД не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по безопасности
МИД не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по безопасности - РИА Новости, 22.03.2022
МИД не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по безопасности
Россия не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по гарантиям безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:13
2022-03-22T12:13
2022-03-22T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
украина
россия
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по гарантиям безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."К сожалению, мы не видим сейчас желания властей в Киеве считаться с теми изначально заявленными требованиями российской стороны, которые абсолютно императивны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Еще раз подчеркиваю: мы преисполнены решимости добиться всех поставленных целей без колебаний и твердо", - добавил он.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779385606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, россия, сергей рябков, ситуация в днр и лнр
12:13 22.03.2022 (обновлено: 12:22 22.03.2022)
МИД не видит желания Киева считаться с требованиями Москвы по безопасности
Замглавы МИД Рябков: у Киева нет желания считаться с требованиями Москвы по безопасности