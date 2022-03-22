Рейтинг@Mail.ru
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/bezopasnost-1779415308.html
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков
США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:04
2022-03-22T12:12
в мире
сша
россия
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:185:3097:1927_1920x0_80_0_0_192654861b3f8908bf2510c9871b7aeb.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они не подтверждают готовность продолжать диалог по стратегической стабильности", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, "пройдет время, и они поймут, что тем самым стреляют себе в ногу".
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818029.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_cf02dbea5bcb1c8fb243478ec6732978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сергей рябков
12:04 22.03.2022 (обновлено: 12:12 22.03.2022)
 
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что США не готовы вести диалог по стратегической стабильности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они не подтверждают готовность продолжать диалог по стратегической стабильности", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, "пройдет время, и они поймут, что тем самым стреляют себе в ногу".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 12:55
В США думают, что диалог по стабильности больше нужен Москве, заявил Рябков
 
В миреСШАРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала