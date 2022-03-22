https://ria.ru/20220322/bezopasnost-1779415308.html

США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков

США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков

США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:04

2022-03-22T12:04

2022-03-22T12:12

в мире

сша

россия

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:185:3097:1927_1920x0_80_0_0_192654861b3f8908bf2510c9871b7aeb.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они не подтверждают готовность продолжать диалог по стратегической стабильности", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, "пройдет время, и они поймут, что тем самым стреляют себе в ногу".

https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818029.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, сергей рябков