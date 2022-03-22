https://ria.ru/20220322/bezopasnost-1779415308.html
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков
США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:04
2022-03-22T12:04
2022-03-22T12:12
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США не готовы продолжать диалог по стратегической стабильности, Вашингтон, отказываясь от диалога с Россией по этой теме, стреляют себе в ногу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они не подтверждают готовность продолжать диалог по стратегической стабильности", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, "пройдет время, и они поймут, что тем самым стреляют себе в ногу".
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777818029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, сергей рябков
12:04 22.03.2022 (обновлено: 12:12 22.03.2022)
США не готовы вести диалог по стратегической стабильности, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что США не готовы вести диалог по стратегической стабильности