https://ria.ru/20220322/bespilotniki-1779396537.html

ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации

ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022

ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации

С начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов, более 1,5 тысячи танков и других боевых машин, а также... РИА Новости, 22.03.2022

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2022-03-22T10:40

2022-03-22T14:24

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министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. С начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов, более 1,5 тысячи танков и других боевых машин, а также большое количество другой военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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Брифинг Конашенкова: о сбитых беспилотниках и освобожденных населенных пунктах Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков. Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР. 2022-03-22T10:40 true PT2M14S

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Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф