https://ria.ru/20220322/bespilotniki-1779396537.html
ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации
ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации - РИА Новости, 22.03.2022
ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации
С начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов, более 1,5 тысячи танков и других боевых машин, а также... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:40
2022-03-22T10:40
2022-03-22T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. С начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 230 военных беспилотных летательных аппаратов, более 1,5 тысячи танков и других боевых машин, а также большое количество другой военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 230 беспилотных летательных аппаратов, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брифинг Конашенкова: о сбитых беспилотниках и освобожденных населенных пунктах
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар", сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков. Он добавил, что группа "ночных охотников" - вертолетов Ка-52 и Ми-28Н - в ходе ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР.
2022-03-22T10:40
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
10:40 22.03.2022 (обновлено: 14:24 22.03.2022)
ВС России уничтожили 230 украинских беспилотников с начала спецоперации
Представитель МО Конашенков: с начала спецоперации уничтожено 230 украинских беспилотников