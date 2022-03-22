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Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией - РИА Новости, 22.03.2022
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Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией
Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией - РИА Новости, 22.03.2022
Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией
Амбиции главы МИД Германии Анналены Бербок довели страну до опосредованного участия в украинском конфликте, что выглядит опасно с учетом желания Германии занять РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:07
2022-03-22T19:33
владимир путин
россия
москва
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Амбиции главы МИД Германии Анналены Бербок довели страну до опосредованного участия в украинском конфликте, что выглядит опасно с учетом желания Германии занять лидерскую позицию в Евросоюзе и НАТО. Об этом рассуждает автор немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шёльцель.По его мнению, действия министра складываются в пугающую перспективу. Шёльцель напомнил, что при попустительстве властей "впервые после 1945 года немцы с оружием в руках, в том числе как минимум один штатный военнослужащий бундесвера, стреляли по русским солдатам"."Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное, — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. &lt;...&gt; Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем", — пояснил автор материала.На фоне участия немцев в конфликте на Украине слова Бербок о лидерстве Германии в Европе звучат странно, считает Шёльцель."А какую фантастическую картину нарисовала Бербок в "Темах дня": "К нам испытывают невероятно большое доверие в мире", потому что мы сделали ставку "на сотрудничество, дипломатию и гуманитарную помощь". При этом неважно, что у некоторых азиатских, арабских и африканских стран взгляд на это другой", — уверен он.Обозреватель подчеркнул, что немецкие власти усиленно игнорируют участие наемников в украинской кампании."Неизвестно, сколько немецких наемников последовало призыву украинского президента вступать в его иностранный легион. Оценки колеблются от нескольких сотен до десятка тысяч. Но ясно одно: федеральное правительство делает вид, будто ничего не знает, и позволяет украинскому посольству работать в качестве бюро по найму, а также не строит препятствий опекаемым немецкими спецслужбами нацистам, некоторые из которых годами служили в фашистском полку "Азов" (против ряда представителей формирования в России открыты уголовные дела. — Прим. ред.)", — подытожил автор статьи.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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владимир путин, россия, москва, луганская народная республика
16:07 22.03.2022 (обновлено: 19:33 22.03.2022)
 
Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией

Junge Welt: глава немецкого МИД Бербок толкает Германию на следующую войну с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Амбиции главы МИД Германии Анналены Бербок довели страну до опосредованного участия в украинском конфликте, что выглядит опасно с учетом желания Германии занять лидерскую позицию в Евросоюзе и НАТО. Об этом рассуждает автор немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шёльцель.
По его мнению, действия министра складываются в пугающую перспективу. Шёльцель напомнил, что при попустительстве властей "впервые после 1945 года немцы с оружием в руках, в том числе как минимум один штатный военнослужащий бундесвера, стреляли по русским солдатам".
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"Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное, — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведет себя как антироссийский рупор, и вот сейчас она близка к своей первой цели. <...> Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем", — пояснил автор материала.
На фоне участия немцев в конфликте на Украине слова Бербок о лидерстве Германии в Европе звучат странно, считает Шёльцель.
"А какую фантастическую картину нарисовала Бербок в "Темах дня": "К нам испытывают невероятно большое доверие в мире", потому что мы сделали ставку "на сотрудничество, дипломатию и гуманитарную помощь". При этом неважно, что у некоторых азиатских, арабских и африканских стран взгляд на это другой", — уверен он.
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Обозреватель подчеркнул, что немецкие власти усиленно игнорируют участие наемников в украинской кампании.
"Неизвестно, сколько немецких наемников последовало призыву украинского президента вступать в его иностранный легион. Оценки колеблются от нескольких сотен до десятка тысяч. Но ясно одно: федеральное правительство делает вид, будто ничего не знает, и позволяет украинскому посольству работать в качестве бюро по найму, а также не строит препятствий опекаемым немецкими спецслужбами нацистам, некоторые из которых годами служили в фашистском полку "Азов" (против ряда представителей формирования в России открыты уголовные дела. — Прим. ред.)", — подытожил автор статьи.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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