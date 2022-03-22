https://ria.ru/20220322/belgiya-1779436034.html

Бельгийцам рекомендовали не присоединяться к наемникам на Украине

Бельгийцам рекомендовали не присоединяться к наемникам на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

Бельгийцам рекомендовали не присоединяться к наемникам на Украине

Бельгия "категорически не рекомендует" своим гражданам отправляться на Украину для вступления в ряды вооруженных сил этой страны или иностранного легиона, о... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:41

2022-03-22T13:41

2022-03-22T13:41

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Бельгия "категорически не рекомендует" своим гражданам отправляться на Украину для вступления в ряды вооруженных сил этой страны или иностранного легиона, о формировании которого заявлял Владимир Зеленский, сообщил бельгийский министр юстиции Винсент Ван Квикенбор."Мы занимаем четкую позицию. Категорически не рекомендуется добровольцам уезжать, чтобы вступать в ряды вооруженных сил или иностранного легиона", - сказал министр в эфире телеканала LN24. По его словам, люди должны понимать, "что они подписывают контракт и потом не могут просто уйти из армии".Министр указал, что несмотря на то, что закон напрямую не запрещает добровольцам уезжать на Украину, в случае совершения военных преступлений в ходе конфликта они будут привлечены к ответственности. "Мы изучали этот вопрос. По состоянию дел на сегодня сам по себе отъезд добровольцев не является нарушением. Но надо всегда помнить, что, если бельгийцы совершат военные преступления в ходе этого конфликта, то их могут привлечь к ответственности", - сказал Ван Квикенбор.Ранее бельгийские СМИ сообщали, что порядка 110 человек разных национальностей обратились в посольство Украины в Брюсселе изъявили о своем желании вступить в "иностранный легион". Около 18 уже могли выехать в эту страну.Минобороны Бельгии ранее сообщило, что двое бельгийских военных самовольно отправились на Украину для участия в боевых действиях в составе так называемого "иностранного легиона", несмотря на предостережения минобороны. Один военнослужащий перед отъездом на Украину уволился из вооруженных сил. Второй самовольно уехал воевать, не уволившись при этом из армии. Минобороны открыло против него дело за дезертирство.Начальник штаба обороны Бельгии адмирал Мишель Хофман заявил, что бельгийские военнослужащие не имеют права воевать за другое государство в личном качестве. "Такое поведение неприемлемо, оно будет трактоваться как неподчинение. Отправка на Украину для участия в боевых действиях будет считаться дезертирством, которое является уголовным преступлением", - сказал начштаба обороны Бельгии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В конце февраля власти Украины объявили о формировании иностранного легиона для добровольцев из других стран для участия в боевых действиях против России.

https://ria.ru/20220321/naemniki-1779280055.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, минобороны бельгии, россия, бельгия