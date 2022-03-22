https://ria.ru/20220322/bazilika-1779438273.html

В Италии обокрали Базилику Святого Николая

В Италии обокрали Базилику Святого Николая - РИА Новости, 22.03.2022

В Италии обокрали Базилику Святого Николая

Минувшей ночью неизвестные обокрали католическую Базилику Святого Николая в итальянском городе Бари, где хранятся мощи святителя Николая Мирликийского,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:51

2022-03-22T13:51

2022-03-22T13:56

религия

италия

бари

русская православная церковь

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РИМ, 22 мар – РИА Новости. Минувшей ночью неизвестные обокрали католическую Базилику Святого Николая в итальянском городе Бари, где хранятся мощи святителя Николая Мирликийского, перенесенные на Апеннины в 1087 году.Согласно сообщению полиции Бари, злоумышленники проникли в храм около 4 часов ночи и похитили ценности, находившиеся у знаменитой статуи св. Николая. В частности, были украдены украшенный драгоценными камнями серебряный крест, золотое кольцо, которое было надето на палец руки статуи святого, богослужебную книгу, а также другие подношения и пожертвования Николаю Чудотворцу."Известие о краже части святынь у статуи Святого Николая в базилике приводит меня в смятение. Это не только кощунственный, но и крайне оскорбительный акт в отношении всей общины верующих города Бари, который выстроил большую часть своей идентичности вокруг послания своего святого покровителя", - заявил в связи с преступлением мэр Бари Антонио Декаро.По словам градоначальника, кража символических предметов, связанных с Николаем Мирликийским, "нанесла городу глубокую рану". Декаро выразил надежду на то, что злоумышленники вернут похищенные святыни представителям Доминиканского ордена, которому в 1951 году поручил базилику папа Римский Пий XII."Не может быть никакого оправдания тем, кто совершил кражу на месте, которое хранит символ и историю всех нас", - подчеркнул мэр.Расследованием занимается государственная полиция Италии.Мощи святителя Николая, хранящиеся в базилике, особо почитаются верующими Русской православной церкви, тысячи которых ежегодно совершали паломничество в Бари. C 1969 года православным было предоставлено право регулярно служить в крипте базилики. Раз в неделю в храме совершается богослужение "по византийско-русскому обряду", во время которого все желающие могут поклониться мощам св. Николая Чудотворца.

https://ria.ru/20210521/chudotvorets-1733373295.html

https://ria.ru/20170521/1494757054.html

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италия, бари, русская православная церковь