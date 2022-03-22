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Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/bayraktar-1779520183.html
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов - РИА Новости, 22.03.2022
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов
Вооруженные силы РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:44
2022-03-22T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области", - сказал Конашенков.На утреннем брифинге во вторник генерал сообщал, что российскими средствами ПВО за предыдущий период сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2".Всего с начала спецоперации, как отметил официальный представитель Минобороны, военные РФ уничтожили 236 БПЛА Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/kramotorsk-1779517610.html
донецкая народная республика
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россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина
19:44 22.03.2022
 
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов

Минобороны: российские военные сбили шесть украинских дронов, включая один "Байрактар"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Уничтоженная военная техника ВСУ
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области", - сказал Конашенков.
На утреннем брифинге во вторник генерал сообщал, что российскими средствами ПВО за предыдущий период сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2".
Всего с начала спецоперации, как отметил официальный представитель Минобороны, военные РФ уничтожили 236 БПЛА Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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