https://ria.ru/20220322/bayraktar-1779520183.html
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов - РИА Новости, 22.03.2022
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов
Вооруженные силы РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:44
2022-03-22T19:44
2022-03-22T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в течение дня сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области", - сказал Конашенков.На утреннем брифинге во вторник генерал сообщал, что российскими средствами ПВО за предыдущий период сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2".Всего с начала спецоперации, как отметил официальный представитель Минобороны, военные РФ уничтожили 236 БПЛА Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/kramotorsk-1779517610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина
Российские военные сбили шесть боевых украинских дронов
Минобороны: российские военные сбили шесть украинских дронов, включая один "Байрактар"