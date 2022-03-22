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Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года - РИА Новости, 22.03.2022
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Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года
Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года - РИА Новости, 22.03.2022
Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года
Производство работ по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, было отложено до 2023 года из-за... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:44
2022-03-22T17:44
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
сергей ястребов
байкальский цбк
россия
иркутская область
происшествия
экология
природа
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство работ по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, было отложено до 2023 года из-за необходимости переделать проект работ без привлечения импортных технологий, сообщил заместитель главы Минприроды Сергей Ястребов на заседании комитета Госдумы по экологии.Чиновник напомнил, что исполнителем работ по ликвидации ущерба от БЦБК был выбран Росатом, который должен был разработать, представить проект проведения работ до 31 мая 2022 года. Ранее Минприроды сообщало, что работы на площадке начнутся в 2022 году."К сожалению, с учетом ситуации, которая развивается в связи с Украиной, и значительного количества импортного оборудования, которое заложено в составе проекта (по ликвидации - ред.), коллеги вынуждены провести работы по импортозамещению, замене этого оборудования на российские аналоги, и для этого они попросили еще, как минимум, шесть месяцев… На сегодняшний день это решение принято, коллеги из Росатома приняли на себя обязательства все работы по корректировке проектно-сметной документации закончить в этом году, чтобы нам в бюджетный цикл попасть и производство начать с 2023 года", - сказал Ястребов.Он отметил, что на прошлой недели состоялось совещание у вице-премьера Виктории Абрамченко. Бюджетные средства, которые были заложены на выполнение проекта по ликвидации БЦБК в размере 3,750 миллиарда рублей, перераспределены.Как отметил глава комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин, необходимо исключить возможность загрязнения отходами БЦБК озера в период весеннего паводка.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сергей ястребов, байкальский цбк, россия, иркутская область, происшествия, экология, природа, экономика, отходы
17:44 22.03.2022
 
Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года

Минприроды: работу по ликвидации отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство работ по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, было отложено до 2023 года из-за необходимости переделать проект работ без привлечения импортных технологий, сообщил заместитель главы Минприроды Сергей Ястребов на заседании комитета Госдумы по экологии.
Чиновник напомнил, что исполнителем работ по ликвидации ущерба от БЦБК был выбран Росатом, который должен был разработать, представить проект проведения работ до 31 мая 2022 года. Ранее Минприроды сообщало, что работы на площадке начнутся в 2022 году.
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"К сожалению, с учетом ситуации, которая развивается в связи с Украиной, и значительного количества импортного оборудования, которое заложено в составе проекта (по ликвидации - ред.), коллеги вынуждены провести работы по импортозамещению, замене этого оборудования на российские аналоги, и для этого они попросили еще, как минимум, шесть месяцев… На сегодняшний день это решение принято, коллеги из Росатома приняли на себя обязательства все работы по корректировке проектно-сметной документации закончить в этом году, чтобы нам в бюджетный цикл попасть и производство начать с 2023 года", - сказал Ястребов.
Он отметил, что на прошлой недели состоялось совещание у вице-премьера Виктории Абрамченко. Бюджетные средства, которые были заложены на выполнение проекта по ликвидации БЦБК в размере 3,750 миллиарда рублей, перераспределены.
Как отметил глава комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин, необходимо исключить возможность загрязнения отходами БЦБК озера в период весеннего паводка.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Сергей ЯстребовБайкальский ЦБКРоссияИркутская областьПроисшествияЭкологияприродаЭкономикаОтходы
 
 
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