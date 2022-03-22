Ликвидацию отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года
Минприроды: работу по ликвидации отходов Байкальского комбината отложили до 2023 года
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в Иркутской области
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Производство работ по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, было отложено до 2023 года из-за необходимости переделать проект работ без привлечения импортных технологий, сообщил заместитель главы Минприроды Сергей Ястребов на заседании комитета Госдумы по экологии.
Чиновник напомнил, что исполнителем работ по ликвидации ущерба от БЦБК был выбран Росатом, который должен был разработать, представить проект проведения работ до 31 мая 2022 года. Ранее Минприроды сообщало, что работы на площадке начнутся в 2022 году.
"К сожалению, с учетом ситуации, которая развивается в связи с Украиной, и значительного количества импортного оборудования, которое заложено в составе проекта (по ликвидации - ред.), коллеги вынуждены провести работы по импортозамещению, замене этого оборудования на российские аналоги, и для этого они попросили еще, как минимум, шесть месяцев… На сегодняшний день это решение принято, коллеги из Росатома приняли на себя обязательства все работы по корректировке проектно-сметной документации закончить в этом году, чтобы нам в бюджетный цикл попасть и производство начать с 2023 года", - сказал Ястребов.
Он отметил, что на прошлой недели состоялось совещание у вице-премьера Виктории Абрамченко. Бюджетные средства, которые были заложены на выполнение проекта по ликвидации БЦБК в размере 3,750 миллиарда рублей, перераспределены.
Как отметил глава комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин, необходимо исключить возможность загрязнения отходами БЦБК озера в период весеннего паводка.
28 февраля, 09:52ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала