https://ria.ru/20220322/bayden-1779529781.html

Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву, заявили в США

Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву, заявили в США - РИА Новости, 22.03.2022

Байден намерен скоординировать с Европой помощь Киеву, заявили в США

Президент США Джо Байден в ходе предстоящей поездки в Европу намерен скоординировать с европейскими союзниками дальнейшие шаги в части оказания новой военной... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:04

2022-03-22T21:04

2022-03-22T21:12

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джо байден

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вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе предстоящей поездки в Европу намерен скоординировать с европейскими союзниками дальнейшие шаги в части оказания новой военной помощи Украине, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."В ходе визита в Европу у президента Байдена будет возможность скоординировать следующий этап оказания военной помощи Украине", - сказал представитель Белого дома на брифинге.Салливан также сообщил, что в ходе визита Байдена США и Европа объявят о совместных действиях, нацеленных на сокращение зависимости Запада от российского газа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/dipotnosheniya-1779523937.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, джо байден, европа, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сша