https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html

Американцы набросились на Байдена из-за резкого роста цен

"Снова Путин виноват?" В США ополчились на Байдена из-за резкого роста цен - РИА Новости, 22.03.2022

Американцы набросились на Байдена из-за резкого роста цен

Американские читатели Daily Mail пришли в ярость из-за резкого подорожания внутренних авиаперелетов. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:40

2022-03-22T11:40

2022-03-22T12:52

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail пришли в ярость из-за резкого подорожания внутренних авиаперелетов.По данным СМИ, их стоимость с начала 2022 года возросла на 36 процентов по сравнению с предыдущим. На это повлияли как повышение спроса после двух лет пандемии COVID-19, так и рекордный рост цен на топливо.Многие пользователи выразили мнение, что обвинения в адрес России в сложившейся ситуации бессмысленны, а ответственным следует считать только президента США."Байден мог бы многое из этого предотвратить, если бы просто отменил свои некомпетентные решения, нанесшие ущерб нефтегазовой отрасли. Тем не менее он винит Путина, хотя это происходит уже больше года. Худшая марионетка из когда-либо существовавших", — считает ObserverMill."Но Байден поставит ветряные мельницы на самолеты и все решит", — пошутил Eddiezlv."Я бы не стал сильно беспокоиться о резком увеличении стоимости перелетов, потому как скоро никто из нас не сможет позволить себе еду", — считает Candiru."Байденомика дарит нам байденфляцию", — подчеркнул Trean. 2."Джо летает бесплатно. Его это не волнует", — отметил SmartethanU."Дай угадаю, Путин виноват? Дело же точно не в слабоумии Джо", — сыронизировал Texas202020."Либералы действительно должны платить больше за авиабилеты и бензин, так как они проголосовали за этот бардак!" — подытожили читатели.В последние недели на фоне подорожания биржевых цен на нефть в США выросла стоимость топлива на АЗС. Кроме того, на позапрошлой неделе Соединенные Штаты и Британия объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. Помимо прочего, Вашингтон запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ssha-1778823588.html

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html

https://ria.ru/20220320/benzin-1779142908.html

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вашингтон (город)

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, сша, вашингтон (город), россия, экономика, джо байден