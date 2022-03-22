https://ria.ru/20220322/bayden-1779384935.html

СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России

СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России - РИА Новости, 22.03.2022

СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России

Американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита президента США Джо Байдена в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:36

2022-03-22T09:36

2022-03-22T09:36

джо байден

дмитрий песков

амос хохштейн

москва

сша

евросоюз

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу.Джо Байден 24 марта посетит Брюссель для участия в чрезвычайном саммите стран НАТО, а 25 марта вылетит в Польшу, где на следующий день у него состоится встреча с президентом страны Анджеем Дудой.Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Байдена в поездке будут сопровождать советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн, а также члены бюро энергоресурсов госдепа США.Как заявил газете неназванный представитель ЕС в сфере энергетики, серьезной проблемой является доставка достаточного количества природного газа для восстановления уровня в хранилищах в преддверии следующего отопительного сезона.Как пишет издание, чиновники ЕС настаивали на том, чтобы администрация Байдена увеличила производство и экспорт энергоносителей из США. Однако, как отмечается, Вашингтон мало что может сделать, поскольку американское правительство не управляет нефтяным сектором страны."Байден сталкивается с большими ограничениями в том, что он может обещать (во время поездки в Европу)", - пишет издание.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил ранее, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220321/gaz-1779320936.html

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сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

джо байден, дмитрий песков, амос хохштейн, москва, сша, евросоюз, нато, россия, в мире