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СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России - РИА Новости, 22.03.2022
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СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России
СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России - РИА Новости, 22.03.2022
СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России
Американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита президента США Джо Байдена в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:36
2022-03-22T09:36
джо байден
дмитрий песков
амос хохштейн
москва
сша
евросоюз
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу.Джо Байден 24 марта посетит Брюссель для участия в чрезвычайном саммите стран НАТО, а 25 марта вылетит в Польшу, где на следующий день у него состоится встреча с президентом страны Анджеем Дудой.Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Байдена в поездке будут сопровождать советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн, а также члены бюро энергоресурсов госдепа США.Как заявил газете неназванный представитель ЕС в сфере энергетики, серьезной проблемой является доставка достаточного количества природного газа для восстановления уровня в хранилищах в преддверии следующего отопительного сезона.Как пишет издание, чиновники ЕС настаивали на том, чтобы администрация Байдена увеличила производство и экспорт энергоносителей из США. Однако, как отмечается, Вашингтон мало что может сделать, поскольку американское правительство не управляет нефтяным сектором страны."Байден сталкивается с большими ограничениями в том, что он может обещать (во время поездки в Европу)", - пишет издание.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил ранее, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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джо байден, дмитрий песков, амос хохштейн, москва, сша, евросоюз, нато, россия, в мире
09:36 22.03.2022
 
СМИ: Байден не сможет помочь Европе отказаться от газа и нефти из России

Politico: президент США Байден не сможет помочь ЕС отказаться от газа и нефти из России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу.
Джо Байден 24 марта посетит Брюссель для участия в чрезвычайном саммите стран НАТО, а 25 марта вылетит в Польшу, где на следующий день у него состоится встреча с президентом страны Анджеем Дудой.
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Как пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Байдена в поездке будут сопровождать советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн, а также члены бюро энергоресурсов госдепа США.
Как заявил газете неназванный представитель ЕС в сфере энергетики, серьезной проблемой является доставка достаточного количества природного газа для восстановления уровня в хранилищах в преддверии следующего отопительного сезона.
Как пишет издание, чиновники ЕС настаивали на том, чтобы администрация Байдена увеличила производство и экспорт энергоносителей из США. Однако, как отмечается, Вашингтон мало что может сделать, поскольку американское правительство не управляет нефтяным сектором страны.
"Байден сталкивается с большими ограничениями в том, что он может обещать (во время поездки в Европу)", - пишет издание.
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Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил ранее, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Джо БайденДмитрий ПесковАмос ХохштейнМоскваСШАЕвросоюзНАТОРоссияВ мире
 
 
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