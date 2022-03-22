https://ria.ru/20220322/batareya-1779449578.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи - РИА Новости, 22.03.2022

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи

Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО). РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:35

2022-03-22T14:35

2022-03-22T17:47

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО).На кадрах демонстрируется съемка с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра — вероятнее всего, "Гиацинт-Б". Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.Далее продемонстрирован огневой налет со стороны российской РСЗО — в ролике показаны многочисленные взрывы от точных попаданий снарядов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Уничтожение украинской артиллерийской батареи в лесу. Кадры Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео уничтожения в лесу украинской артиллерийской батареи 2022-03-22T14:35 true PT0M25S

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Ольга Маркова

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