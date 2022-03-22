https://ria.ru/20220322/batareya-1779449578.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи - РИА Новости, 22.03.2022
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи
Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО). РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:35
2022-03-22T14:35
2022-03-22T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779460071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75bf020419c9ccb66d602f1ef4e44bc2.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО).На кадрах демонстрируется съемка с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра — вероятнее всего, "Гиацинт-Б". Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.Далее продемонстрирован огневой налет со стороны российской РСЗО — в ролике показаны многочисленные взрывы от точных попаданий снарядов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220321/tsentr-1779239946.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779460071_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43ee02abd6d7e42d22f241e191e07082.jpg
Уничтожение украинской артиллерийской батареи в лесу. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео уничтожения в лесу украинской артиллерийской батареи
2022-03-22T14:35
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
14:35 22.03.2022 (обновлено: 17:47 22.03.2022)
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи
Минобороны России опубликовало видео уничтожения в лесу украинской артиллерийской батареи