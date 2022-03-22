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Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/batareya-1779449578.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи - РИА Новости, 22.03.2022
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи
Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО). РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:35
2022-03-22T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО).На кадрах демонстрируется съемка с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра — вероятнее всего, "Гиацинт-Б". Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.Далее продемонстрирован огневой налет со стороны российской РСЗО — в ролике показаны многочисленные взрывы от точных попаданий снарядов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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россия
украина
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Уничтожение украинской артиллерийской батареи в лесу. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео уничтожения в лесу украинской артиллерийской батареи
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
14:35 22.03.2022 (обновлено: 17:47 22.03.2022)
 
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской артиллерийской батареи

Минобороны России опубликовало видео уничтожения в лесу украинской артиллерийской батареи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийской батареи украинских войск реактивной системой залпового огня (РСЗО).
На кадрах демонстрируется съемка с разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего над лесистой местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152 миллиметра — вероятнее всего, "Гиацинт-Б". Рядом находятся грузовые машины с боеприпасами.
Далее продемонстрирован огневой налет со стороны российской РСЗО — в ролике показаны многочисленные взрывы от точных попаданий снарядов.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Кадры уничтожения центра подготовки разведывательного батальона ВСУ в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 12:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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