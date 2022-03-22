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МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике - РИА Новости, 22.03.2022
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МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике - РИА Новости, 22.03.2022
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике
МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:42
2022-03-22T11:46
общество
балтийское море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин на ХХII Международном экологическом форуме в Петербурге."Долгие годы Балтика была полем многостороннего сотрудничества... Сейчас, когда практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними партнёрами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей... Что касается самих проектов - а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и в трансграничном сотрудничестве - мы со своей стороны совместно с министерством экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность завершить свою работу", - сказал он.По его словам, "для этого, во всяком случае, в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских средств". "Мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал Капырин.По его словам, необходимо сосредоточиться на работе по освоению, изучению, расширению использования тех наработок, которые были достигнуты.
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общество, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:42 22.03.2022 (обновлено: 11:46 22.03.2022)
 
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике

МИД будет способствовать завершению экологических проектов, реализуемых на Балтике

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПобережье Балтийского моря
Побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Побережье Балтийского моря
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин на ХХII Международном экологическом форуме в Петербурге.
"Долгие годы Балтика была полем многостороннего сотрудничества... Сейчас, когда практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними партнёрами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей... Что касается самих проектов - а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и в трансграничном сотрудничестве - мы со своей стороны совместно с министерством экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность завершить свою работу", - сказал он.
По его словам, "для этого, во всяком случае, в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских средств". "Мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал Капырин.
По его словам, необходимо сосредоточиться на работе по освоению, изучению, расширению использования тех наработок, которые были достигнуты.
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ОбществоБалтийское мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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