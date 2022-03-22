https://ria.ru/20220322/baltika-1779410195.html
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике - РИА Новости, 22.03.2022
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике
МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:42
2022-03-22T11:42
2022-03-22T11:46
общество
балтийское море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин на ХХII Международном экологическом форуме в Петербурге."Долгие годы Балтика была полем многостороннего сотрудничества... Сейчас, когда практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними партнёрами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей... Что касается самих проектов - а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и в трансграничном сотрудничестве - мы со своей стороны совместно с министерством экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность завершить свою работу", - сказал он.По его словам, "для этого, во всяком случае, в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских средств". "Мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал Капырин.По его словам, необходимо сосредоточиться на работе по освоению, изучению, расширению использования тех наработок, которые были достигнуты.
https://ria.ru/20220304/uzly-1776496599.html
балтийское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:42 22.03.2022 (обновлено: 11:46 22.03.2022)
МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике
МИД будет способствовать завершению экологических проектов, реализуемых на Балтике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин на ХХII Международном экологическом форуме в Петербурге.
"Долгие годы Балтика
была полем многостороннего сотрудничества... Сейчас, когда практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними партнёрами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей... Что касается самих проектов - а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и в трансграничном сотрудничестве - мы со своей стороны совместно с министерством экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность завершить свою работу", - сказал он.
По его словам, "для этого, во всяком случае, в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских средств". "Мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал Капырин.
По его словам, необходимо сосредоточиться на работе по освоению, изучению, расширению использования тех наработок, которые были достигнуты.