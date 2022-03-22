https://ria.ru/20220322/baltika-1779410195.html

МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике

МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике - РИА Новости, 22.03.2022

МИД будет способствовать завершению экологических проектов на Балтике

МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:42

2022-03-22T11:42

2022-03-22T11:46

общество

балтийское море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102561/91/1025619140_0:32:2297:1324_1920x0_80_0_0_ec8e5ae8e6904756f692545122ff73b5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. МИД РФ будет способствовать завершению экологических проектов, которые реализовывались до последнего времени в Балтике, сообщил заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин на ХХII Международном экологическом форуме в Петербурге."Долгие годы Балтика была полем многостороннего сотрудничества... Сейчас, когда практически все инструменты балтийского сотрудничества обрушены нашими недавними партнёрами, пришло время убедительно продемонстрировать, что такое сотрудничество было не самоцелью, а средством достижения наших общих целей... Что касается самих проектов - а большая экологическая составляющая была и в приграничном, и в трансграничном сотрудничестве - мы со своей стороны совместно с министерством экономического развития предпринимаем все необходимые меры, и они будут еще в самое ближайшее время доработаны, для того, чтобы те проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность завершить свою работу", - сказал он.По его словам, "для этого, во всяком случае, в программах приграничного сотрудничества, сохранялось достаточно российских средств". "Мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов", - сказал Капырин.По его словам, необходимо сосредоточиться на работе по освоению, изучению, расширению использования тех наработок, которые были достигнуты.

https://ria.ru/20220304/uzly-1776496599.html

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)