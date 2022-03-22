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"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 22.03.2022
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово
"Аэроэкспресс" во вторник запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово, сообщает компания. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:14
2022-03-22T09:14
2022-03-22T09:14
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Аэроэкспресс" во вторник запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово, сообщает компания."Добраться в одну из крупнейших воздушных гаваней России, аэропорт Домодедово, стало еще проще - 22 марта "Аэроэкспресс" запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут № 1185 от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово", - говорится в релизе.Уточняется, что маршрут проходит по Каширскому шоссе и предусматривает две остановки по требованию - "Совхоз им. Ленина" и "Гостиница". Поездка занимает 30-40 минут в зависимости от дорожной обстановки. Автобусы отправляются каждые 20 минут - как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Остановки расположены около выхода № 10 станции метро "Домодедовская" и на привокзальной площади напротив выхода № 3 аэропорта."Экспресс-автобусы курсируют ежедневно с 6:30 в обе стороны. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50, из аэропорта - в 1:50", - отмечается в сообщении.Приобрести билеты можно на сайте "Аэроэкспресс", в мобильном приложении компании, при посадке у водителя или оплатить поездку бесконтактным способом на специальном терминале около входа в автобус - к оплате принимаются банковские карты, а также билет "Кошелек" карты "Тройка". Стоимость проезда составляет 150 рублей. Для пассажиров доступны абонементные предложения, стоимость поездки по которым начинается от 80 рублей. Проезд для детей до семи лет - бесплатный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), москва, новости - туризм
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово
"Аэроэкспресс" запустил регулярные автобусы в аэропорт Домодедово
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
"Аэроэкспресс" во вторник запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово, сообщает
компания.
"Добраться в одну из крупнейших воздушных гаваней России
, аэропорт Домодедово
, стало еще проще - 22 марта "Аэроэкспресс
" запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут № 1185 от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово", - говорится в релизе.
Уточняется, что маршрут проходит по Каширскому шоссе и предусматривает две остановки по требованию - "Совхоз им. Ленина" и "Гостиница". Поездка занимает 30-40 минут в зависимости от дорожной обстановки. Автобусы отправляются каждые 20 минут - как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Остановки расположены около выхода № 10 станции метро "Домодедовская" и на привокзальной площади напротив выхода № 3 аэропорта.
"Экспресс-автобусы курсируют ежедневно с 6:30 в обе стороны. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50, из аэропорта - в 1:50", - отмечается в сообщении.
Приобрести билеты можно на сайте "Аэроэкспресс", в мобильном приложении компании, при посадке у водителя или оплатить поездку бесконтактным способом на специальном терминале около входа в автобус - к оплате принимаются банковские карты, а также билет "Кошелек" карты "Тройка". Стоимость проезда составляет 150 рублей. Для пассажиров доступны абонементные предложения, стоимость поездки по которым начинается от 80 рублей. Проезд для детей до семи лет - бесплатный.