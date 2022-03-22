https://ria.ru/20220322/avtobusy-1779381817.html

"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово

"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово - РИА Новости, 22.03.2022

"Аэроэкспресс" запустил автобусы в аэропорт Домодедово

"Аэроэкспресс" во вторник запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово, сообщает компания. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:14

2022-03-22T09:14

2022-03-22T09:14

туризм

аэроэкспресс

домодедово (аэропорт)

москва

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156199/59/1561995943_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_576e57c5a5d4ac60d76718f6ed031db6.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Аэроэкспресс" во вторник запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово, сообщает компания."Добраться в одну из крупнейших воздушных гаваней России, аэропорт Домодедово, стало еще проще - 22 марта "Аэроэкспресс" запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут № 1185 от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово", - говорится в релизе.Уточняется, что маршрут проходит по Каширскому шоссе и предусматривает две остановки по требованию - "Совхоз им. Ленина" и "Гостиница". Поездка занимает 30-40 минут в зависимости от дорожной обстановки. Автобусы отправляются каждые 20 минут - как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Остановки расположены около выхода № 10 станции метро "Домодедовская" и на привокзальной площади напротив выхода № 3 аэропорта."Экспресс-автобусы курсируют ежедневно с 6:30 в обе стороны. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50, из аэропорта - в 1:50", - отмечается в сообщении.Приобрести билеты можно на сайте "Аэроэкспресс", в мобильном приложении компании, при посадке у водителя или оплатить поездку бесконтактным способом на специальном терминале около входа в автобус - к оплате принимаются банковские карты, а также билет "Кошелек" карты "Тройка". Стоимость проезда составляет 150 рублей. Для пассажиров доступны абонементные предложения, стоимость поездки по которым начинается от 80 рублей. Проезд для детей до семи лет - бесплатный.

https://ria.ru/20220318/otdykh-1778499437.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), москва, новости - туризм