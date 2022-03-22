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Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами - РИА Новости, 22.03.2022
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Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами - РИА Новости, 22.03.2022
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:41
2022-03-22T16:02
экономика
сша
россия
украина
евросоюз
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов."Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", - прокомментировал Мантуров отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21."В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами", - добавил он.
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экономика, сша, россия, украина, евросоюз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:41 22.03.2022 (обновлено: 16:02 22.03.2022)
 
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами

Мантуров: Минпромторг не исключает кооперации в авиастроении с дружественными странами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут".
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации Иркут. - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе корпорации "Иркут". . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
"Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", - прокомментировал Мантуров отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21.
"В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами", - добавил он.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 15:40
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
 
ЭкономикаСШАРоссияУкраинаЕвросоюзДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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