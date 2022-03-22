https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами - РИА Новости, 22.03.2022
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:41
2022-03-22T15:41
2022-03-22T16:02
экономика
сша
россия
украина
евросоюз
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/42/1500514283_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_7c0af5da6c132745e70f10d2ae20a00d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов."Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", - прокомментировал Мантуров отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21."В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами", - добавил он.
https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150051/42/1500514283_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4841d49c68379a21b18b4527f99bba57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, украина, евросоюз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:41 22.03.2022 (обновлено: 16:02 22.03.2022)
Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами
Мантуров: Минпромторг не исключает кооперации в авиастроении с дружественными странами
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины
ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию
гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз
, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
"Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", - прокомментировал Мантуров отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21.
"В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами", - добавил он.