https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html

Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами

Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами - РИА Новости, 22.03.2022

Минпромторг не исключил кооперации в авиастроении с дружественными странами

Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:41

2022-03-22T15:41

2022-03-22T16:02

экономика

сша

россия

украина

евросоюз

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минпромторг не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными России странами, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов."Мы сделали вывод, что ждать точно у моря погоды смысла нет, и будем интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те заранее уже подписанные соглашения с компаниями, кто заинтересован в этой работе", - прокомментировал Мантуров отказ иностранных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21."В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами", - добавил он.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

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Наталья Макарова

экономика, сша, россия, украина, евросоюз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)