https://ria.ru/20220322/asteroid-1779403537.html
В честь китайского университета назван астероид
В честь китайского университета назван астероид - РИА Новости, 22.03.2022
В честь китайского университета назван астероид
Один из астероидов был назван в честь Хуачжунского научно-технического университета, расположенного в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай),... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:12
2022-03-22T11:12
2022-03-22T11:12
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ухань
астероиды
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МОСКВА, 22 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Один из астероидов был назван в честь Хуачжунского научно-технического университета, расположенного в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), сообщает Академия наук Китая (АНК).Сегодня в онлайн- и офлайн-формате прошла торжественная церемония, на которой было объявлено о присвоении астероиду имени Хуачжункэцзида (Huazhongkejida, латинская транслитерация китайского названия университета). Решение было утверждено Международным астрономическим союзом (МАС).Как следует из коммюнике МАС, данный астероид под кодовым номером 52487 был обнаружен в 1995 году астрономами наблюдательной станции Синлун при Национальной астрономической обсерватории АНК.Хуачжунский научно-технический университет осуществил множество научно-технических прорывов и активно продвигает междисциплинарные исследования на стыке таких областей, как физика, астрономия и космическая наука.Кроме того, на базе университета был создан первый в Центральном Китае факультет астрономии.Как отмечает МАС, последние три цифры в коде астероида - 487 - совпадают с регистрационным номером университета в Министерстве образования КНР.Астероиды - единственные небесные тела, которым присваивают имена их первооткрывателей. Подобная практика считается международным признанием и большой честью.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ухань, астероиды
МОСКВА, 22 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Один из астероидов был назван в честь Хуачжунского научно-технического университета, расположенного в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), сообщает Академия наук Китая (АНК).
Сегодня в онлайн- и офлайн-формате прошла торжественная церемония, на которой было объявлено о присвоении астероиду имени Хуачжункэцзида (Huazhongkejida, латинская транслитерация китайского названия университета). Решение было утверждено Международным астрономическим союзом (МАС).
Как следует из коммюнике МАС, данный астероид под кодовым номером 52487 был обнаружен в 1995 году астрономами наблюдательной станции Синлун при Национальной астрономической обсерватории АНК.
Хуачжунский научно-технический университет осуществил множество научно-технических прорывов и активно продвигает междисциплинарные исследования на стыке таких областей, как физика, астрономия и космическая наука.
Кроме того, на базе университета был создан первый в Центральном Китае факультет астрономии.
Как отмечает МАС, последние три цифры в коде астероида - 487 - совпадают с регистрационным номером университета в Министерстве образования КНР
.
Астероиды - единственные небесные тела, которым присваивают имена их первооткрывателей. Подобная практика считается международным признанием и большой честью.