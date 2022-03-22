https://ria.ru/20220322/asteroid-1779403537.html

В честь китайского университета назван астероид

В честь китайского университета назван астероид - РИА Новости, 22.03.2022

В честь китайского университета назван астероид

Один из астероидов был назван в честь Хуачжунского научно-технического университета, расположенного в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай),... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:12

2022-03-22T11:12

2022-03-22T11:12

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МОСКВА, 22 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Один из астероидов был назван в честь Хуачжунского научно-технического университета, расположенного в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), сообщает Академия наук Китая (АНК).Сегодня в онлайн- и офлайн-формате прошла торжественная церемония, на которой было объявлено о присвоении астероиду имени Хуачжункэцзида (Huazhongkejida, латинская транслитерация китайского названия университета). Решение было утверждено Международным астрономическим союзом (МАС).Как следует из коммюнике МАС, данный астероид под кодовым номером 52487 был обнаружен в 1995 году астрономами наблюдательной станции Синлун при Национальной астрономической обсерватории АНК.Хуачжунский научно-технический университет осуществил множество научно-технических прорывов и активно продвигает междисциплинарные исследования на стыке таких областей, как физика, астрономия и космическая наука.Кроме того, на базе университета был создан первый в Центральном Китае факультет астрономии.Как отмечает МАС, последние три цифры в коде астероида - 487 - совпадают с регистрационным номером университета в Министерстве образования КНР.Астероиды - единственные небесные тела, которым присваивают имена их первооткрывателей. Подобная практика считается международным признанием и большой честью.

https://ria.ru/20220314/luna-1778022932.html

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ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ухань, астероиды