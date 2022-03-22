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Суд продлил арест приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
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Суд продлил арест приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка
Суд продлил арест приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 22.03.2022
Суд продлил арест приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка
Советский районный суд Владивостока продлил на полгода срок содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в развращении ребенка,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T06:28
2022-03-22T06:28
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока продлил на полгода срок содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля. Фрунзенский районный суд Владивостока 14 февраля продлил до 17 апреля арест депутата. На 22 марта было назначено предварительное слушанье по делу Самсонова."Меру пресечения продлили на 6 месяцев со дня поступления дела в суд - с 4 марта 2022 года. На 5 апреля назначено продолжение предварительного слушания", - сообщил собеседник.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
https://ria.ru/20220303/samsonov-1776174320.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток
06:28 22.03.2022
 
Суд продлил арест приморского депутата, обвиняемого в растлении ребенка

Суд продлил на полгода арест депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Советский районный суд Владивостока продлил на полгода срок содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.
Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Обвиняемый 11 января объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля. Фрунзенский районный суд Владивостока 14 февраля продлил до 17 апреля арест депутата. На 22 марта было назначено предварительное слушанье по делу Самсонова.
"Меру пресечения продлили на 6 месяцев со дня поступления дела в суд - с 4 марта 2022 года. На 5 апреля назначено продолжение предварительного слушания", - сообщил собеседник.
Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:59
Суд оставил в СИЗО приморского депутата Самсонова, обвиняемого в педофилии
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Владивосток
 
 
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