https://ria.ru/20220322/aktivy-1779434870.html

Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов

Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов - РИА Новости, 22.03.2022

Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов

Италия заморозила активы российских олигархов, попавших под санкции ЕС, в общей сложности на сумму более 800 миллионов евро, заявил итальянский премьер-министр... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:33

2022-03-22T13:33

2022-03-22T14:16

в мире

италия

марио драги

россия

санкции в отношении россии

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РИМ, 22 мар – РИА Новости. Италия заморозила активы российских олигархов, попавших под санкции ЕС, в общей сложности на сумму более 800 миллионов евро, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги."Санкции, которые мы согласовали с нашими партнерами, ставят целью привести российское правительство к прекращению боевых действий, серьезно и искренне сесть за стол переговоров. Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. Эти санкции тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, близких к президенту Путину. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро", - заявил он, выступая в палате депутатов национального парламента после видеоконференции Владимира Зеленского.Драги подчеркнул, что Италия поддерживает вступление Украины в Евросоюз."Путь вступления в ЕС долог и состоит из реформ, необходимых для обеспечения действующей интеграции. Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия в этом процессе находится бок о бок с Украиной", - сказал премьер Италии.По его словам, Украина защищает не только себя, но "многосторонний порядок, основанный на правилах и правах". Драги подчеркнул, что украинский народ смог остановить "экспансионистские настроения" России и навязать ее войскам "высочайшую цену".Финансовая гвардия Италии с начала марта проводит аресты жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей российских предпринимателей, попавших под санкции. Последней список пополнила вилла на Сардинии, принадлежащая владельцу "Северстали" Алексею Мордашову. Стоимость недвижимости составляет порядка 105 миллионов евро. Ранее Фингвардия заморозила активы бизнесменов Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Геннадия Тимченко, а также телеведущего Владимира Соловьева.

https://ria.ru/20220322/yakhta-1779389348.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, марио драги, россия, санкции в отношении россии