04:06 22.03.2022 (обновлено: 05:10 22.03.2022)
Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт
Эксперт Богданов заявил, что Запад намерен передать замороженные российские активы Украине
Флаги России и ЕС
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты, полагает председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
"В краткосрочной перспективе шансы у РФ вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны ЕС. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине", - заявил эксперт РИА Новости.
Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демелитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России – по оценке Минфина, это почти их половина. Под ограничения попали также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.
"Для Банка России заморозка его активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств. ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира - ред.) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения "работы над ошибками", - полагает эксперт.
Президент России Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму кандидатуру действующей главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для переназначения ее на эту должность, поскольку срок ее полномочий истекает в июне.
Чтобы не потерять деньги, Россия должна активно реагировать на каждое решение по российским активам за рубежом, предупреждает Богданов. "Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты - ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно", – подчеркнул он.