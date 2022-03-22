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Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт

Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022

Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт

Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты, полагает... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T04:06

2022-03-22T04:06

2022-03-22T05:10

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты, полагает председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демелитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России – по оценке Минфина, это почти их половина. Под ограничения попали также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц."Для Банка России заморозка его активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств. ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира - ред.) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения "работы над ошибками", - полагает эксперт.Президент России Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму кандидатуру действующей главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для переназначения ее на эту должность, поскольку срок ее полномочий истекает в июне.Чтобы не потерять деньги, Россия должна активно реагировать на каждое решение по российским активам за рубежом, предупреждает Богданов. "Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты - ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20220310/posledstviya-1777445529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, в мире