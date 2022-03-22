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Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022
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Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт
Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022
Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты, полагает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T04:06
2022-03-22T05:10
экономика
россия
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты, полагает председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демелитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России – по оценке Минфина, это почти их половина. Под ограничения попали также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц."Для Банка России заморозка его активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств. ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира - ред.) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения "работы над ошибками", - полагает эксперт.Президент России Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму кандидатуру действующей главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для переназначения ее на эту должность, поскольку срок ее полномочий истекает в июне.Чтобы не потерять деньги, Россия должна активно реагировать на каждое решение по российским активам за рубежом, предупреждает Богданов. "Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты - ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно", – подчеркнул он.
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экономика, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, в мире
04:06 22.03.2022 (обновлено: 05:10 22.03.2022)
 
Запад намерен передать замороженные российские активы Киеву, заявил эксперт

Эксперт Богданов заявил, что Запад намерен передать замороженные российские активы Украине

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты, полагает председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
"В краткосрочной перспективе шансы у РФ вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны ЕС. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине", - заявил эксперт РИА Новости.
Западные страны ввели новые санкции после того, как Россия начала спецоперацию по демелитаризации Украины. В частности, были заморожены порядка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России – по оценке Минфина, это почти их половина. Под ограничения попали также зарубежные активы крупного бизнеса, счета и недвижимость частных лиц.
"Для Банка России заморозка его активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств. ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира - ред.) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения "работы над ошибками", - полагает эксперт.
Президент России Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму кандидатуру действующей главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для переназначения ее на эту должность, поскольку срок ее полномочий истекает в июне.
Чтобы не потерять деньги, Россия должна активно реагировать на каждое решение по российским активам за рубежом, предупреждает Богданов. "Необходимо оперативно подавать иски в иностранные и международные суды, оспаривать каждое решение и арест, создавать прецеденты - ресурсов и опыта для таких действий у ЦБ более чем достаточно", – подчеркнул он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 12:39
Кремль предупредил о последствиях ареста российской недвижимости за рубежом
 
ЭкономикаРоссияУкраинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФВ мире
 
 
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