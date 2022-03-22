https://ria.ru/20220322/airbus-1779429920.html

"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом

"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом - РИА Новости, 22.03.2022

"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом

Компания Red Wings планирует передать из России все восемь Airbus иностранным собственникам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в "Ростехе". РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:13

2022-03-22T13:13

2022-03-22T14:05

экономика

россия

украина

airbus

sukhoi superjet

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/16/1563111626_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_942adfd88996a9a76f9b4c6b64c7ab58.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания Red Wings планирует передать из России все восемь Airbus иностранным собственникам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в "Ростехе".По информации СМИ, авиакомпания собирается пойти на такой шаг, чтобы защитить от ареста свои самолеты серии Sukhoi Superjet 100. Юристы предполагают, что западные авиакомпании могут изъять российские лайнеры у перевозчиков, которые не вернут им попавшие под санкции Boeing и Airbus до 28 марта."Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз",— отметил один из собеседников "Ъ". Представитель Red Wings отказался от комментариев.Ранее авиастроительный концерн Airbus и компания Boeing объявили о приостановке сотрудничества с Россией. Они прекратили поставки запчастей, а также отказали в обслуживании и техподдержке. Решение приняли в рамках санкций ЕС после начала спецоперации на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/avia-1776025948.html

https://ria.ru/20210615/spor-1737081185.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, россия, украина, airbus, sukhoi superjet, новости - туризм