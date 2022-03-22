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"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом - РИА Новости, 22.03.2022
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"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом
"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом - РИА Новости, 22.03.2022
"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом
Компания Red Wings планирует передать из России все восемь Airbus иностранным собственникам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в "Ростехе". РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:13
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airbus
sukhoi superjet
новости - туризм
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания Red Wings планирует передать из России все восемь Airbus иностранным собственникам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в "Ростехе".По информации СМИ, авиакомпания собирается пойти на такой шаг, чтобы защитить от ареста свои самолеты серии Sukhoi Superjet 100. Юристы предполагают, что западные авиакомпании могут изъять российские лайнеры у перевозчиков, которые не вернут им попавшие под санкции Boeing и Airbus до 28 марта."Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз",— отметил один из собеседников "Ъ". Представитель Red Wings отказался от комментариев.Ранее авиастроительный концерн Airbus и компания Boeing объявили о приостановке сотрудничества с Россией. Они прекратили поставки запчастей, а также отказали в обслуживании и техподдержке. Решение приняли в рамках санкций ЕС после начала спецоперации на Украине.
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экономика, россия, украина, airbus, sukhoi superjet, новости - туризм
13:13 22.03.2022 (обновлено: 14:05 22.03.2022)
 
"Ъ": Red Wings намерена вернуть все самолеты Airbus владельцам за рубежом

"Ъ": авиакомпания Red Wings собирается передать из России все восемь самолетов Airbus

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Red Wings Airbus A320-232Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Red Wings Airbus A320-232
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Компания Red Wings планирует передать из России все восемь Airbus иностранным собственникам, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в "Ростехе".
По информации СМИ, авиакомпания собирается пойти на такой шаг, чтобы защитить от ареста свои самолеты серии Sukhoi Superjet 100. Юристы предполагают, что западные авиакомпании могут изъять российские лайнеры у перевозчиков, которые не вернут им попавшие под санкции Boeing и Airbus до 28 марта.
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"Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз",— отметил один из собеседников "Ъ". Представитель Red Wings отказался от комментариев.
Ранее авиастроительный концерн Airbus и компания Boeing объявили о приостановке сотрудничества с Россией. Они прекратили поставки запчастей, а также отказали в обслуживании и техподдержке. Решение приняли в рамках санкций ЕС после начала спецоперации на Украине.
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