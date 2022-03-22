https://ria.ru/20220322/agitator-1779454098.html

Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева

Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева - РИА Новости, 22.03.2022

Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева

Бывший украинский агитатор Владислав Ковтуненко рассказал, что посредством электронной переписки распространял фейки о якобы успехах украинских войск в боях... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:56

2022-03-22T14:56

2022-03-22T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший украинский агитатор Владислав Ковтуненко рассказал, что посредством электронной переписки распространял фейки о якобы успехах украинских войск в боях против российских Вооруженных сил, но, увидев, как националисты обстреливают и уничтожают дома мирных жителей, поменял свое мнение и выехал с семьей в РФ."Вел переписку в целях агитации с людьми. Рассказывал, как украинская армия ведет "успешные" бои с российской", - сказал Ковтуненко."Потом, когда попал под определенные обстоятельства, а именно обстрелы, и понял, что рушатся дома знакомых, друзей, поменял свое мнение и поехал со своей семьей на территорию России с последующим выездом в другие страны", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/fashizm-1779447797.html

https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html

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луганская народная республика

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Петр Попадюк

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