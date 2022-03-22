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Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/agitator-1779454098.html
Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева
Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева - РИА Новости, 22.03.2022
Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева
Бывший украинский агитатор Владислав Ковтуненко рассказал, что посредством электронной переписки распространял фейки о якобы успехах украинских войск в боях... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:56
2022-03-22T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший украинский агитатор Владислав Ковтуненко рассказал, что посредством электронной переписки распространял фейки о якобы успехах украинских войск в боях против российских Вооруженных сил, но, увидев, как националисты обстреливают и уничтожают дома мирных жителей, поменял свое мнение и выехал с семьей в РФ."Вел переписку в целях агитации с людьми. Рассказывал, как украинская армия ведет "успешные" бои с российской", - сказал Ковтуненко."Потом, когда попал под определенные обстоятельства, а именно обстрелы, и понял, что рушатся дома знакомых, друзей, поменял свое мнение и поехал со своей семьей на территорию России с последующим выездом в другие страны", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/fashizm-1779447797.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
14:56 22.03.2022
 
Украинский экс-агитатор рассказал, почему бросил восхвалять "успехи" Киева

Бывший агитатор Ковтуненко заявил, что бросил восхвалять "успехи" Киева из-за неонацистов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бывший украинский агитатор Владислав Ковтуненко рассказал, что посредством электронной переписки распространял фейки о якобы успехах украинских войск в боях против российских Вооруженных сил, но, увидев, как националисты обстреливают и уничтожают дома мирных жителей, поменял свое мнение и выехал с семьей в РФ.
"Вел переписку в целях агитации с людьми. Рассказывал, как украинская армия ведет "успешные" бои с российской", - сказал Ковтуненко.
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"Потом, когда попал под определенные обстоятельства, а именно обстрелы, и понял, что рушатся дома знакомых, друзей, поменял свое мнение и поехал со своей семьей на территорию России с последующим выездом в другие страны", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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