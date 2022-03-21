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Американский комик назвал Зеленского "фаворитом" на пост президента США - РИА Новости, 21.03.2022
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Зеленскому пророчат пост президента США
Американский комик назвал Зеленского "фаворитом" на пост президента США - РИА Новости, 21.03.2022
Зеленскому пророчат пост президента США
Украинский лидер Владимир Зеленский "вышел" в лидеры президентской гонки в Соединенных Штатах, пишет американский комик Энди Боровиц в своей статье для газеты... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:37
2022-03-21T13:58
в мире
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский "вышел" в лидеры президентской гонки в Соединенных Штатах, пишет американский комик Энди Боровиц в своей статье для газеты The New Yorker, публикующей среди прочего сатирические и юмористические материалы.По его словам, институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты провел "опрос", в результате которого выяснилось, кто из кандидатов на пост главы государства пользуется сегодня наибольшей популярностью. Действующему президенту Джо Байдену готовы отдать голоса 23 процента респондентов, Дональду Трампу — 17."Фаворитом" оказался Владимир Зеленский: предпочтение ему якобы отдали больше половины американцев (51 процент)."Тот факт, что Зеленский родился не в Соединенных Штатах, не рассматривался как существенное препятствие для того, чтобы стать американским президентом", — отметил Дэвис Логсдон, руководивший "опросом". Он добавил, что хотя у Зеленского не самые лучшие познания в английском языке, раньше это тоже никому особо не мешало.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, сша
10:37 21.03.2022 (обновлено: 13:58 21.03.2022)
 
Американский комик назвал Зеленского "фаворитом" на пост президента США

Комик Боровиц назвал Зеленского "фаворитом" президентской гонки 2024 года в США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский "вышел" в лидеры президентской гонки в Соединенных Штатах, пишет американский комик Энди Боровиц в своей статье для газеты The New Yorker, публикующей среди прочего сатирические и юмористические материалы.
По его словам, институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты провел "опрос", в результате которого выяснилось, кто из кандидатов на пост главы государства пользуется сегодня наибольшей популярностью. Действующему президенту Джо Байдену готовы отдать голоса 23 процента респондентов, Дональду Трампу — 17.
"Фаворитом" оказался Владимир Зеленский: предпочтение ему якобы отдали больше половины американцев (51 процент).
"Тот факт, что Зеленский родился не в Соединенных Штатах, не рассматривался как существенное препятствие для того, чтобы стать американским президентом", — отметил Дэвис Логсдон, руководивший "опросом". Он добавил, что хотя у Зеленского не самые лучшие познания в английском языке, раньше это тоже никому особо не мешало.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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