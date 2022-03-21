https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779213881.html

Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог

Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог - РИА Новости, 21.03.2022

Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог

Владимир Зеленский и его антиукраинский режим идут на дно, и европейцы это скоро поймут, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:07

2022-03-21T10:07

2022-03-21T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и его антиукраинский режим идут на дно, и европейцы это скоро поймут, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский."Зеленский и его компрадорский антинародный, антиукраинский режим идет на дно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Воскресенского, "скоро европейцы будут открывать глаза" на это. "Весь этот массив информации (о действиях нацбатальонов в заблокированных городах) разрушит и без того достаточно скромный имидж Зеленского", - отметил политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779210651.html

https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский