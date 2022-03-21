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Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779213881.html
Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог
Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог - РИА Новости, 21.03.2022
Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог
Владимир Зеленский и его антиукраинский режим идут на дно, и европейцы это скоро поймут, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:07
2022-03-21T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и его антиукраинский режим идут на дно, и европейцы это скоро поймут, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский."Зеленский и его компрадорский антинародный, антиукраинский режим идет на дно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Воскресенского, "скоро европейцы будут открывать глаза" на это. "Весь этот массив информации (о действиях нацбатальонов в заблокированных городах) разрушит и без того достаточно скромный имидж Зеленского", - отметил политолог.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779210651.html
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
10:07 21.03.2022
 
Зеленский и его режим идут на дно, заявил белорусский политолог

Политолог Воскресенский: Зеленский и его режим идут на дно, европейцы это скоро поймут

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и его антиукраинский режим идут на дно, и европейцы это скоро поймут, заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Зеленский и его компрадорский антинародный, антиукраинский режим идет на дно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками
По словам Воскресенского, "скоро европейцы будут открывать глаза" на это. "Весь этот массив информации (о действиях нацбатальонов в заблокированных городах) разрушит и без того достаточно скромный имидж Зеленского", - отметил политолог.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:41
Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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