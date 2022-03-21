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Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779210651.html
Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками
Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками - РИА Новости, 21.03.2022
Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками
Многие специалисты говорят, что Владимир Зеленский не управляет украинскими войсками, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:44
2022-03-21T09:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
донецкая народная республика
эдуард басурин
владимир путин
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МОСКВА, 21 марта – РИА Новости. Многие специалисты говорят, что Владимир Зеленский не управляет украинскими войсками, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооруженными силами, он только делает имитацию. Ими управляет кто-то другой", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, донецкая народная республика, эдуард басурин, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:44 21.03.2022 (обновлено: 09:58 21.03.2022)
 
Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками

Басурин: многие специалисты говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 марта – РИА Новости. Многие специалисты говорят, что Владимир Зеленский не управляет украинскими войсками, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооруженными силами, он только делает имитацию. Ими управляет кто-то другой", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:41
Видеообращение Зеленского "из центра Киева" оказалось фейком
 
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