https://ria.ru/20220321/zelenskiy-1779210651.html

Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками

Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками - РИА Новости, 21.03.2022

Басурин: многие говорят, что Зеленский не управляет украинскими войсками

Многие специалисты говорят, что Владимир Зеленский не управляет украинскими войсками, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:44

2022-03-21T09:44

2022-03-21T09:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

донецкая народная республика

эдуард басурин

владимир путин

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МОСКВА, 21 марта – РИА Новости. Многие специалисты говорят, что Владимир Зеленский не управляет украинскими войсками, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооруженными силами, он только делает имитацию. Ими управляет кто-то другой", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html

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Ольга Маркова

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