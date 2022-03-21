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Из Белоруссии запретили вывозить 254 вида промтоваров - РИА Новости, 21.03.2022
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Из Белоруссии запретили вывозить 254 вида промтоваров
Из Белоруссии запретили вывозить 254 вида промтоваров - РИА Новости, 21.03.2022
Из Белоруссии запретили вывозить 254 вида промтоваров
Премьер Белоруссии Роман Головченко распорядился запретить вывоз из страны 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства",... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:43
2022-03-21T18:43
в мире
белоруссия
роман головченко
правительство белоруссии
экономика
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко распорядился запретить вывоз из страны 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства", сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства."Премьер подписал два постановления… Оба постановления вводят запрет на шесть месяцев и вступают в силу после официального опубликования, а это уже завтра", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.Отмечается, что один из документов касается запрета на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Согласно сообщению, постановление подписано "для защиты экономических интересов государства". Всего в документе 254 вида товаров, уточнили в пресс-службе. Конкретный перечень пресс-служба не приводит.Второе постановление предусматривает запрет на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных."Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия, роман головченко, правительство белоруссии, экономика
18:43 21.03.2022
 
Из Белоруссии запретили вывозить 254 вида промтоваров

Премьер Белоруссии Головченко распорядился запретить вывоз из страны 254 вида промтоваров

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНочной Минск
Ночной Минск - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко распорядился запретить вывоз из страны 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства", сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства.
"Премьер подписал два постановления… Оба постановления вводят запрет на шесть месяцев и вступают в силу после официального опубликования, а это уже завтра", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского правительства.
Отмечается, что один из документов касается запрета на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Согласно сообщению, постановление подписано "для защиты экономических интересов государства". Всего в документе 254 вида товаров, уточнили в пресс-службе. Конкретный перечень пресс-служба не приводит.
Второе постановление предусматривает запрет на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных.
"Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", - говорится в сообщении.
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